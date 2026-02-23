La CGT se reúne en alerta por la reforma laboral antes del debate en el Senado

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una reunión de su mesa chica con el objetivo de definir la estrategia sindical frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en el Senado, previsto para este viernes.

El encuentro se realizará en la previa de las sesiones legislativas clave y, según fuentes sindicales, estará centrado en evaluar el impacto político y gremial del proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Dirigentes de la central obrera anticiparon que, en caso de aprobarse la iniciativa, buscarán trasladar el “costo político” a los senadores que acompañen la norma. Sin embargo, dentro de la conducción predomina la idea de evitar nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.

Desde la CGT señalaron que actualmente “no hay contexto” para convocar a un paro general y que la estrategia principal será avanzar por la vía judicial contra los artículos que consideran inconstitucionales, especialmente aquellos vinculados a limitaciones al derecho de huelga.

“Analizaremos el malestar social, pero no vamos a destinar recursos a medidas de acción directa”, indicaron voceros sindicales cercanos a la conducción.

Gremios duros impulsan un paro

En paralelo, sectores sindicales más combativos comenzaron a delinear un plan de protesta propio. Entre ellos se encuentran gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), trabajadores aceiteros, pilotos nucleados en APLA y estatales de ATE, que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu).

Estas organizaciones definirán este martes la posibilidad de realizar un paro de 24 horas acompañado por una jornada de movilización de hasta 12 horas el mismo viernes, coincidiendo con el debate parlamentario. Además, buscarán que la CGT se sume a la protesta.

Los mismos gremios ya habían mostrado diferencias con la conducción cegetista al convocar una movilización al Congreso durante el último paro general, que la central había realizado sin marchas.

El rechazo sindical se intensificó luego de la aprobación del proyecto en la Cámara Baja. Dirigentes gremiales cuestionaron que la iniciativa afecta derechos laborales y advirtieron sobre un posible aumento de la precarización.

El secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Mariano Moreno, sostuvo que la reforma implica un retroceso para los trabajadores y anticipó que la disputa continuará tanto en la Justicia como en las calles.

Cómo sigue el debate legislativo

La reforma laboral regresó al Senado luego de que Diputados introdujera modificaciones durante el debate, entre ellas la eliminación del artículo que contemplaba reducciones salariales para trabajadores que solicitaran licencias por enfermedad.

La Cámara Alta ya había otorgado media sanción al proyecto el pasado 12 de febrero y ahora deberá decidir si convierte definitivamente la iniciativa en ley, en medio de un clima de fuerte tensión política y sindical.

