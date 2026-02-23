El senador cordobés Luis Juez formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado argentino, fortaleciendo al oficialismo liderado por Javier Milei justo en un momento clave para la agenda legislativa. A partir de esta semana se desarrollarán sesiones decisivas: el martes se designarán autoridades, el jueves se tratarán las leyes de Régimen Penal Juvenil y posiblemente la de Glaciares, y el viernes se prevé la sanción de la reforma laboral, en una sesión especial.

Su incorporación al bloque libertario hizo alcanzar los 21 senadores, igualando al bloque Justicialista. Ahora, sumando a sus aliados del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), el oficialismo logra 44 votos sobre un total de 72, acercándose a la mayoría calificada de dos tercios necesaria para aprobar las reformas legislativas.

A pesar de ello, el escenario legislativo se complejiza por el movimiento interno del peronismo: hasta este lunes, el interbloque contaba con 28 miembros, pero tres legisladores de Convicción Federal —Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza— vinculados a los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Tucumán (Osvaldo Jaldo), buscan conformar un nuevo bloque alejado del kirchnerismo.

Patricia Bullrich celebró sus anteriores adhesiones, destacando su valor como "hombre de convicciones"

El político dejó anteriormente el bloque del PRO y el monobloque del Frente Cívico para sumarse a LLA, consolidando la segunda minoría del Senado y reflejando la alianza electoral previa entre el Frente Cívico y LLA en Córdoba, ahora trasladada al ámbito parlamentario. Allí, la bancada oficialista en la Cámara alta está conducida por Patricia Bullrich, quien celebró en otra ocasión el voto de Juez y destacó su aporte como “hombre de convicciones”.

Siguiendo la agenda legislativa de este año, el senador cordobés acompañaba con su voto los proyectos del Ejecutivo nacional y reconoció públicamente un cambio de tono en la relación del presidente Milei con el Congreso. “El presidente se ha moderado después de los insultos iniciales al parlamento nacional”, afirmó.

Juez ha reiterado en entrevistas su deseo de que Milei lo elija como "su candidato" para la provincia de Córdoba

Aun así, Juez mantuvo distancia en algunos temas sensibles, como la Ley de Emergencia en Discapacidad, área que considera prioritaria por razones personales, dado que su hija tiene una discapacidad.

Luis Juez proyecta gobernar Córdoba en 2027

El dirigente político manifestó su intención de ser candidato a gobernador de Córdoba en las elecciones de 2027, alineándose con La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei. A partir de enero de 2025, Juez repitió en varios medios su deseo de que Milei lo elija como “su candidato” para la provincia mediterránea, cuando todavía se desempeñaba como presidente del bloque del PRO en el Senado y luego de renunciar a esa función.

Sin más, en ese entonces, describió su aspiración como parte de una “continuidad de un modelo” que, según él, puede marcar un rumbo distinto para Argentina tras décadas de crisis económica. Además, su acercamiento estratégico con el oficialismo se manifestó en encuentros como uno en Olivos, donde le aseguró al presidente que trabajaría tanto por su reelección en 2027 como por su propio proyecto en Córdoba.

Aunque, la relación política entre ambos viene de tiempo atrás: Juez acompañó públicamente varias iniciativas del Gobierno y profundizó su vínculo con sectores de LLA antes de formalizar su pase al bloque oficialista.

Últimas sesiones del Senado con foco en la reforma laboral

El Senado argentino concluyó su período extraordinario con tres sesiones clave esta semana, centradas en la sanción definitiva de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Así, el proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados el 19 y 20 de febrero con 135 votos a favor, introduce cambios significativos en indemnizaciones (basadas en el mejor sueldo mensual más IPC +3%), banco de horas, vacaciones flexibles entre octubre y abril, y salario dinámico.

Su iniciativa busca incentivar la formalización del empleo y mejorar la competitividad laboral, aunque genera debate sobre los derechos de los trabajadores. Entre los ajustes más controvertidos se destaca la eliminación del artículo 44, que regulaba el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Aquella modificación fue calificada como “inhumana” por aliados del PRO, como Cristian Ritondo, y permitió alcanzar los 135 votos en Diputados. Otros cambios menores incluyen excluir el aguinaldo del cálculo de indemnizaciones por despido y ajustar reglas sobre banco de horas y vacaciones flexibles.

El cambio más significativo fue la eliminación del artículo 44

El texto original del Senado expresaba que el pago del 50% del salario correspondía cuando la imposibilidad de trabajar era consecuencia de una “actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo para la salud”, por un plazo de tres meses, o de seis meses si tenía familiares a cargo. Aquel monto aumentaba al 75% si la enfermedad derivaba de un accidente doméstico o imprevisto, con cobertura máxima de seis meses.

Sin más, la reaparición de enfermedades crónicas no se consideraba enfermedad nueva hasta dos años después.

