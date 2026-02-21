Florencia Carignano defendió el incidente de los cables en Diputados y desafió a La Libertad Avanza: "Lo volvería a hacer"

La diputada nacional del peronismo, Florencia Carignano, redobló la apuesta luego de que el bloque de La Libertad Avanza solicitara su expulsión de la Cámara de Diputados por el incidente que protagonizó durante la sesión por la reforma laboral, cuando arrancó cables de las grabadoras de los taquígrafos. "Volvería a hacerlo", afirmó.

"Lo volvería a hacer porque mi rol es defender a los laburantes, defender las leyes que hicieron grande este país, defender el futuro de todos", enfatizó en diálogo con Radio 10. Y retrucó: "La gente se escandaliza por estupideces cuando no se da cuenta que les están robando la vida. Lo que están haciendo es robarle los momentos libres, la dignidad".

La legisladora santafesina amplió sus argumentos y sostuvo que durante el debate existieron irregularidades en la conducción de la sesión. “No nos querían dar la palabra. Nos achicaban los oradores”, afirmó. Y agregó: “Siempre corriendo porque todo tiene que ser rápido para que se apruebe, porque es todo tan vergonzoso que entonces las reglas las ponen ellos, y la verdad que no”.

Según Carignano, el clima en el recinto derivó en discusiones que, a su entender, buscaron desviar el eje del debate. “La verdad que en ese momento se había armado bastante discusión y ellos te quieren llevar a la discusión del barro para no hablar de lo que estábamos tratando de impedir que suceda, que era una reforma laboral escandalosa, dañina”, expresó.

En ese sentido, insistió con el argumento que ya había esgrimido tras el episodio de los cables: “La gente se escandaliza por estupideces, pero yo creo que se van a dar cuenta cuando vayan a pedir vacaciones y les digan que no”.

Florencia Carignano apuntó contra Martín Menem y Lilia Lemoine

La diputada también cuestionó el accionar de las autoridades de la Cámara. “Estaban violando el reglamento, impidiendo que pudiéramos hablar, impidiendo establecer reglas porque no querían que hablemos, porque querían que pase todo rápido, como todo lo que es vergonzoso tiene que pasar rápido”, señaló.

Y añadió: “Nosotros no íbamos a permitir que avance una ley que rompe todos los derechos, que arrasa con los derechos de todos los laburantes, de todos, de los periodistas también, porque meten todo y lo rompen”.

Carignano también apuntó contra integrantes del oficialismo. “Y no podés pelearte. No podes caer tan bajo. Porque son unos cachivaches”, lanzó. Sobre la diputada Lilia Lemoine, expresó: “Son gente que está puesta ahí para hacer eso. Ella (Lilia Lemoine) está puesta para filmar. Está convencida de que es periodista, pero es una cosplayer. Se ponía un joysticks en la boca y boteaba. Es gente fea”.

Sobre la legisladora libertaria agregó: “Hay gente que la ponen ahí para provocar, no para generar discusiones que puedan mejorarle la vida a ningún argentino y lidiar cada vez con más gente de ese tipo, la verdad que se complica bastante, y con un prepotente como Menem, es muy difícil”, sostuvo.

Además, Carignano explicó que: “Tardaron más de media hora, ya se había pasado el tiempo reglamentario donde se tenía que esperar el quórum. Se tendría que haber levantado la sesión. Entonces no hay reglas de ningún tipo, ni clara ni no clara. Se hace lo que Menem quiere”.

Y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrá la reforma: “La gente no toma conciencia. No va a poder haber más jubilados en este país porque van a desfinanciar el sistema y eso va a ir a la timba financiera para despedir gente. Entonces, cuando no se puedan jubilar, ahí van a entender que, lo que votaron y lo que defienden, es un gobierno que los está haciendo mierda”.

