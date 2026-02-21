Patricia Bullrich cruzó al kirchnerismo: "La Argentina tiene que crecer y ustedes dejar de querer voltear gobiernos"

La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, utilizó sus redes sociales este sábado para apuntar contra el kirchnerismo tras la aprobación en Diputados de la Reforma Laboral. “Están acostumbrados a mentir. Traten de hablar de la realidad y no de la ficción que se crean”, escribió la exministra de Seguridad en X, en referencia a los cuestionamientos de Unión por la Patria.

La senadora libertaria sostuvo además que está “un poco cansada de las lecciones de moral del kirchnerismo” y cuestionó la gestión de los gobiernos anteriores. “La Argentina tiene que crecer y ustedes dejar de querer voltear gobiernos”, agregó, al compartir un fragmento de su intervención en la Cámara Alta.

"Miren que tuvieron tiempo para hacer las cosas bien, pero aun así dejaron un desastre. No jodan más", insistió.

Cabe señalar que Bullrich ocupó cargos en distintos gobiernos nacionales, de diferente signo político. a lo largo de más de tres décadas. Fue secretaria de Política Criminal (1999-2000), ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa (2000-2001), ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 bajo la presidencia de Mauricio Macri y volvió a ese cargo desde 2023 con Javier Milei. También fue diputada nacional en varios períodos (1993-1997 y 2007-2015).

De hecho, acompañó el posteo con un video de sus intervenciones en la comisión del Senado, donde le achaca a la oposición haber impedido cambios en distintos gobiernos de la democracia.

El mensaje se publicó después de que la Cámara de Diputadis votara la reforma laboral, un proyecto que la oposición considera como un "retroceso de 100 años" en materia de derechos laborales y que volverá a ser tratado el próximo viernes en el Senado.

Durante el debate en la Cámara baja legisladores opositores advirtieron sobre el impacto social de la iniciativa, dado que detrás del relato de la "modernización" se esconde una realidad de despidos masivos, como los ocurridos recientemente en Fate, que la propia senadora naturalizó al afirmar que "pueden desaparecer empresas, pero nacen otras".

Desde el oficialismo sostienen que la reforma es parte de un paquete de medidas que el presidente Javier Milei busca consolidar antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, junto con el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

