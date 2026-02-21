Maximiliano Ferraro cruzó a Fernando Iglesias con un “OnlyFans político” por la reforma laboral: “Sería el más barato y humillante”

El debate por la reforma laboral, si bien concluido en la Cámara de Diputados y enviado de regreso al Senado para su sanción definitiva, todavía enciende discusiones en el ámbito digital. Esta vez, los protagonistas fueron el legislador de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, y el flamante embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, quien fue calificado como el portador del "OnlyFans político más barato y humillante".

Todo comenzó con una publicación de Ferraro en la red social X, realizada este viernes, en la que subió dos tapas del diario Clarín: la primera, del año 1991, y la segunda, del año 2000. En ambas se informa sobre respectivas reformas laborales impulsadas por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

El punto del diputado fue indicar: “Algo de perspectiva histórica”, dado que ambas publicaciones, con casi una década de diferencia, marcaban similitudes con la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei propone: la posibilidad de tomar empleados temporarios, el pago de la mitad de las cargas sociales por parte del trabajador y un tope a las indemnizaciones en el proyecto sancionado en 1991 durante el menemismo.

En el caso de la reforma del año 2000, Clarín informaba la caída de los convenios colectivos de trabajo (CCT) de 1975 y la ampliación del período de prueba de tres a doce meses.

Estas imágenes fueron acompañadas por un breve texto de Ferraro: “Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó. No finjan demencia. Alcanza con leer los títulos y sus bajadas. Más claro, echale agua”.

Ante ese posteo, el exdiputado y actual embajador levantó el guante desde territorio belga y acusó a Ferraro de kirchnerista: “El kirchnerismo, saliendo del placard”.

Este sábado, el diputado de la CC citó la publicación de Iglesias y llevó la discusión más lejos, con un montaje generado con inteligencia artificial que no se hace pasar por verdadero, sino que ironiza sobre los valores e ideología del exdiputado del PRO.

“Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad”, comenzó Ferraro, junto a una imagen que simula ser la página de un “OnlyFans Político”. En ella se ve el tipo de “contenido” que Iglesias podría ofrecer en la conocida plataforma para adultos: “¿Te gustan los debates intensos? ¿Querés relatos a medida? ¿Ideología On Demand?”.

Y continúa: “Puedo ser lo que quieras: Ultraderecha populista, Nacional-populismo remixado, Liberal globalista arrepentido, Revolucionario de escritorio. Suscribite y elegí el personaje. La narrativa es flexible”.

Ferraro amplió su publicación con una afirmación sobre el actual puesto que Iglesias ocupa, ya como miembro de La Libertad Avanza: “Todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada”. Y agregó: “Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante”.

Además, aseguró que el embajador se convirtió en “un cortesano complaciente del populismo de derecha que abraza a Viktor Orbán”, quien gobierna Hungría desde 2010 y es catalogado por distintos líderes mundiales como “autoritario” y “autocrático”.

Ferraro cerró su mensaje a Iglesias con un recuerdo de las críticas que solía recibir por parte del kirchnerismo: “Ahora que los populistas me dicen kirchnerista, me hace acordar a cuando los kirchneristas me decían de ultraderecha. Es la misma estupidez: solo etiquetar para descalificar”. Y concluyó: “Disfrutá de tu embajada”.

