La designación de Maximiliano Ferraro como presidente de la comisión investigadora del cripto escándalo $LIBRA abrió una nueva interna entre quienes supieron integrar Juntos por el Cambio. De un lado, Fernando Iglesias, diputado del PRO cercano a Patricia Bullrich (hoy aliado al gobierno de Milei), criticó a la Coalición Cívica que dirige Elisa Carrió por aceptar la conducción de la comisión con votos del kirchnerismo.

“Elisa Carrió estuvo entre los que permanentemente se opusieron a la política económica necesaria en la época de Cambiemos y así nos fue en 2018”, escribió Iglesias en la red social X. En otro mensaje acusó a la CC de votar “siempre con el kirchnerismo” y sumarse a lo que definió como “la operación política electoral del PEJOTA”.

Y quien salió al cruce fue precisamente Ferraro, que le respondió con dureza: “Fernando, qué evolución la tuya, te transformaste en menemista tardío y vulgar. Hoy no sos más que un populista con diploma de chupamedias, votando DNU y delegaciones legislativas, y mirando para otro lado todo tipo de barbaridades. Sos un felón y desagradecido”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante esto, el diputado del PRO insistió con los cuestionamientos al respaldo opositor a Ferraro en la comisión y lanzó una chicana directa: “Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Mejor menemista tardío que kirchnerista reciente, EMHO”.

$LIBRA: la oposición destrabó la comisión investigadora y el oficialismo se retiró denunciando un "atropello"

Más temprano, Iglesias había argumentado que la oposición debía diferenciarse del kirchnerismo y acusó a Ferraro de alinearse con él: “Te votó todo el Pejota. Los mismos con los que votás ahora”, insistió.

Lejos de bajar el tono, Ferraro replicó con nuevas acusaciones y referencias directas al giro ideológico de su par. “Hablabas de 'liberalotes', pero te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal. Llamarme ‘kuka’ es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas”, escribió.

Además, defendió la coherencia de su espacio político: “Nosotros seguimos con las mismas ideas: investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas. Como dijo Lilita: el delito no es peronista ni radical, es delito. Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas”.

Con ironía, Ferraro incluso le sugirió a Iglesias “pedir la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y así hacer de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica”.

Causa $Libra: denuncian que Mauricio Novelli movió fondos a pesar de la prohibición judicial

El cruce dejó al descubierto las tensiones personales y políticas dentro de los ex JxC en el Congreso: mientras de un lado el PRO se acopla directamente al oficialismo y algunos de la UCR también se suman a muchas de las causas del gobierno como esta comisión, los radicales de Facundo Manes (Democracia para Siempre) o los "lilitos" encontraron una agenda opositora de la que también participa el bloque de Pichetto (Encuentro Federal), Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Iglesias apuntó contra la Coalición Cívica por haberse sumado al kirchnerismo en la comisión, Ferraro insistió en que su designación fue parte de una estrategia para garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo y avanzar en la investigación del caso $LIBRA, que tiene en la mira al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.

En medio de la disputa, Ferraro posteó en sus redes imágenes con viejos tuits de Iglesias en los que criticaba a Carlos Menem y se refería a los referentes liberales como “liberalotes”, con el objetivo de remarcar las contradicciones de su colega.

JD / Gi