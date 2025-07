El diputado del PRO Fernando Iglesias y el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, protagonizaron un tenso cruce televisivo. Ambos se encontraron para debatir sobre la actualidad argentina, sin embargo, terminaron discutiendo lanzándose varias chicanas personales.

"Dejaron al país en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y ahora dicen que hay dificultades, pero claro, el país todavía está en el hospital, está agarrado con alfileres, menos mal, porque se venía en banda", comenzó recriminando en la pantalla de TN el legislador del PRO, quien remarcó que "dejaron más del 40% de pobreza".

Del otro lado, el legislador kirchnerista sostuvo que la situación del país "es un desastre" en cuanto a la actividad económica y mencionó ejemplos de la industria metalúrgica, la textil y la del calzado, las cuales indicó que están siendo afectadas por las importaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Iglesias retrucó asegurando que la actividad industrial creció un 5,8%, a lo que Martínez lanzó: "Tenes que salir un poco del metro cuadrado en el que estás. No es esta la realidad en la cual estás".

"No sé dónde te criaste vos. Yo me crié en Avellaneda industrial", remarcó el legislador del espacio amarillo, a lo que el diputado de UxP cuestionó: "¿Cuánto hace que no vas ahí?". "Hoy pasé", dijo Iglesias, y rápidamente Martínez señaló: "Ah, 'pasé'. No se una cuestión de pasar, se trata de tener una escucha real de la realidad de la gente".

Tres contra uno: Rial, Doman y Canosa apuraron a Fantino por haber "apretado" al gobernador Llaryora

En medio de una conversación que empezaba a levantar temperatura, el legislador kirchnerista le preguntó a su par: "¿Y ahora dónde vivís?", a lo que este aseveró: "No me corras con esto porque ustedes son todos de Recoleta, Martínez". "Tablada, Rosario, conmigo no. Gracias. Misma casa, mismo auto, misma escuela de mis hijos desde el momento en el que soy diputado nacional", contradijo rápidamente el legislador opositor.

Tras la primera discusión, Martínez apuntó a Iglesias por su postura política y cuestionó: "¿Estás con Macri? ¿O ya no estás más con Macri?". "Yo estoy en el PRO. Me viste todos los días. Estoy en el PRO y formo parte del PRO", aseguró el miembro de la Cámara Baja del espacio amarillo.

"Me parece que estás más pintado de violeta que de amarillo", chicaneó el jefe del bloque de UxP, reclamándole su afinidad con La Libertad Avanza (LLA) a pesar de formar parte de la fuerza política liderada por Mauricio Macri. "Estás viendo mal, cambiate los anteojos. Estoy en el bloque del PRO y voy a seguir en el bloque del PRO. ¿Está claro? Preocupate vos de las traiciones, porque ustedes son especialistas", le respondieron.

Victoria Villarruel abandona su postura de pasividad y presenta batalla en redes sociales a Javier Milei, Patricia Bullrich y trolls

Poco después, ambos pasaron a discutir sobre la inflación, tomando en cuenta de que este lunes se conoció que el registro de junio fue de 1,6%, por debajo de lo que anticipaban los economistas privados. "Se les escapa el dato central, que no es la baja de la inflación, es la baja de la pobreza. La pobreza hoy, calculada, anda alrededor del 31% o 32%, dejaron el 43%", señaló Iglesias.

"Esa pobreza baja también porque hay industriales, como los textiles, que ya no pueden seguir cazando en el zoológico. Va a haber muchas industrias que van a tener que salir a competir, largar el zoológico porque los argentinos están cansados de pagar sobreprecios para bancar a los que los bancan a ustedes", añadió.

Para cerrar, Martínez dijo que "siempre alguien banca a alguien" y recriminó las inequidades generadas por el modelo económico libertario. "Todos los dólares que está generando de superávit Vaca Muerta, el complejo petrolero y gasífero argentino, se los están llevando los gastos de argentinos en el exterior. 6 mil millones de dólares genera de superávit el complejo petrolero y gasífero, 4.500 millones de dólares se fueron con el turismo, es real", concluyó.

AS/ff