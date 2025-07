Tres contra uno: Rial, Doman y Canosa apuraron a Fantino por haber "apretado" al gobernador Llaryora

En el programa Cónclave, transmitido este lunes por el canal de streaming Carnaval Stream, Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa protagonizaron un tenso enfrentamiento con Alejandro Fantino.

El motivo fue una presunta comunicación de Fantino con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un día antes de la votación en el Senado que aprobó el aumento para jubilados y la emergencia en discapacidad.

Según los tres periodistas, Fantino habría intentado presionar a Llaryora para que votara en contra de los proyectos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las explicaciones del off de la polémica: Alejandro Fantino, Luis Caputo y hasta el propio Javier Milei hablaron luego del recorte viral

Doman cuestionó a Fantino sobre si había hablado con gobernadores. Fantino admitió haber conversado con Llaryora y mencionó su buena relación con otros gobernadores, como Maximiliano Pullaro, pero negó que sus conversaciones buscaran influir en las decisiones de los mandatarios.

Sin embargo, Doman insistió en saber detalles de la charla con Llaryora,“¿Hubo un apriete a los gobernadores para que no votaran lo que luego votaron?”. Ante esa pregunta, Fantino respondió: “Tengo buena relación con varios, hice la secundaria con Llaryora, por ejemplo”.

Sin embargo, Doman siguió: “Lo llamaste a él para buscar el voto el día siguiente”. Fantino, visiblemente molesto, respondió: “Es muy peligroso lo que estás diciendo, no te lo voy a permitir. ¿Vos pensás que yo hablé para que cambien el voto?”

Adorni lanzó un programa para denostar periodistas: “Fake, 7, 8”

Canosa, por su parte, señaló que el gobernador votó en contra de los proyectos, y sugirió que la llamada de Fantino tuvo intenciones de influir en su decisión.

Los tres conductores acusaron a Fantino de haber contactado a Llaryora para buscar su voto, pero Fantino negó rotundamente haber intentado presionar a algún gobernador, y afirmó que habla regularmente con figuras políticas, periodistas y ministros, pero no para indicarles cómo votar. “Hablo con todos los gobernadores, hablo con todos los periodistas, hablo con todos los ministros”, aseguró Fantino.

Las provincias redoblan la puja contra Nación en pleno contexto electoral: exigen fondos, deuda previsional y cambios tributarios

Luego explicó que su conversación con Llaryora versó sobre temas triviales, y no sobre la votación.

La discusión escaló cuando Canosa y Rial insistieron en que Fantino habría jugado a favor del Gobierno con sus acciones, mientras Doman sugirió que la llamada no fue inocente. Fantino reiteró que no se excedió en su rol, que las acusaciones eran erróneas, y volvió a subrayar que no intentó influir en Llaryora ni en ningún otro gobernador.

NG/fl