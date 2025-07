Las explicaciones del off de la polémica: Alejandro Fantino, Luis Caputo y hasta el propio Javier Milei hablaron luego del recorte viral

Alejandro Fantino reveló una conversación que tuvo en off the récord con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y describió el impacto que tendría, según el oficialismo, el paquete de leyes que los gobernadores ingresaron al Senado. El clip se viralizó y generó polémicas, ya que en el recorte el periodista anticipó un escenario de crisis en caso de que se aprueben los proyectos. A toda velocidad, el ministro de Economía y el propio Javier Milei salieron a dar explicaciones.

Tanto Fantino, como Caputo y Milei apelaron a la idea de que el recorte viral fue tergiversado y hasta se utilizó el término fake. Las declaraciones del periodista sucedieron durante la tarde del miércoles 9 de julio en su canal de streaming, Neura. El video original es más largo que el recorte aunque, en términos generales, la idea de base entre uno y otro es similar.

En el día previo a que el Senado tratara los proyectos impulsados por los gobernadores para conseguir más fondos nacionales, Fantino reveló una charla con Caputo y sostuvo que, de avanzar las iniciativas en el Senado, “la vamos a pasar para el orto”: “Va a volar el riesgo país y se va a superar holgadamente los 1000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, va a haber ruido en la calle y van a ser 3 meses picantísimos”, fue la frase del periodista que más rebotó.

Las reacciones en redes fueron inmediatas. Hubo acusaciones contra Fantino de alimentar fantasmas y miedos para evitar que los proyectos sean discutidos al día siguiente en el Senado y también se cuestionó la debilidad del modelo económico de Milei que, tal y como se entendía con el recorte, se podría resquebrajar con solo la aprobación de un paquete de leyes fiscales.

El ministro Caputo fue el primero en tomar el guante. En X, replicó el recorte y escribió:"Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura...".

En la siguiente línea, Caputo se explayó. "Me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, cómo impacta el turismo, y ya. Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Eso es lo que hablamos y lo que pensamos con el presidente y el equipo económico. No tengo dudas que esto es fake, pero lo aclaro por las dudas", escribió y cerró el mensaje con un saludo por el Día de la Patria.

El periodista también utilizó su cuenta personal para dar explicaciones y publicó el video completo de su intervención en Neura. "Hicieron circular algo editado y armaron una operación berreta y de manual. Lo que dije hoy es todo lo contrario a lo que el video editado muestra. Tómense el tiempo de ver el video completo", fue el mensaje de Fantino.

Tanto escaló el asunto que el propio presidente también se expresó al respecto. En X, Milei compartió la publicación de su amigo Fantino y escribió: "Desmontando la opereta" y sostuvo: "Le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos de hacer cat an paste para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen 'periodistas'. Fin".

Edición, fake u operación: qué dice el video viral y el original de Fantino

A lo largo del día hubo todo tipo de discusiones acerca del recorte de Fantino. El oficialismo y sus militantes insistieron en los conceptos de fake y operación y en que el clip contradice lo que originalmente dijo el periodista. Sus adversarios, en cambio, señalaron que se trató simplemente de una edición, de un recorte que redujo el video de 8.49 minutos a 2.09 sin que se alterara el espírtu del mensaje.

Fantino, el original

En el video original Fantino utilizó la metáfora de una nave con tres reactores para explicar: "Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente. Hay otro reactor que se llama tipo de cambio. Y hay otro que se puede llamar déficit o superávit fiscal", dijo. "Los ingenieros del caos de Mandrilandia están necesitando meter un misil en un agujero que se llama superávit fiscal", resumió.

El periodista sostuvo que el Gobierno está decidido a sostener el superávit para no repetir los errores de la gestión de Mauricio Macri y que por ese motivo vetará cualquier ley que rompa con el equilibrio fiscal.

"Mañana es factible que salga el primer misil", dijo Fantino sobre la sesión del Senado. El periodista dijo que Milei cree que, si los proyectos se aprueban -si el misil sale- "vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de aca a diciembre". Aunque es cierto que aclaró que el presidente confía en las elecciones de octubre y en que en diciembre tendrá un Congreso más amigable, remarcó que en el corto plazo el impacto se sentirá: "Vos que estás del otro lado, vas a sentir, papito, eh. Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje para fin de año, olvidate, tal vez no puedas viajar".

"El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1100 puntos 1200 puntos, eh los mercados nos van a a catalogar muy mal. Es lo que quieren. Ruido, quilombo, todo", agregó.

Fantino, el editado

El recorte, en esencia, dice lo mismo que el video completo. Si bien no tiene el contexto que aporta el periodsita, de ninguna manera contradice la idea central.

El clip no se detiene en que los proyectos presentados por los gobernadores serían una estrategia de "mandrilandia" para trastocar el equilibrio fiscal, una idea que Fantino repitió varias veces en el original. Sin embargo, el anticipo de un escnario de crisis que se describe en caso de que se aprueben las iniciativas es el mismo.m