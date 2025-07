Un intenso debate terminó en gritos e insultos luego de que Iñaki Gutiérrez, referente de La Libertad Avanza (LLA), se cruzara con Luca Bonfante, militante de Izquierda de alto perfil y secretario del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras.

"Después se hacen los loquitos en las redes y eso cuando uno debate se calma", lanzó Bonfante al cierre de su participación en el debate que tuvo lugar en Todo Noticias (TN), ante lo que el libertario le reprochó: "Vos te hiciste el loco el otro día en las redes. Yo con vos no me hice el loco nunca en las redes".

"Yo lo que digo con el tecladito, lo banco con el cuerpo", retrucó el dirigente estudiantil. Gutiérrez elevó el tono y le respondió: "No te hagas el picante. Yo también lo banco, siempre que te tuve que hablar cara a cara, te hablé cara a cara. A mi no me corras, quedate piola".

Sorprendido por el comentario, el secretario del Centro de Estudiantes de FFyL cuestionó: "¿Qué piola? ¿Qué se fumó?". Pocos minutos después, ante el pedido del periodista Marcelo Bonelli de que se saluden, cerró: "Ni a palos, si este festeja que nos metan balas, qué voy a saludarlo".

La tensión entre los militantes de ambos espacios surgió de un debate que inició cuestionando el concepto de la "justicia social", en el que Bonfante puso sobre la mesa cuestiones como la jubilación mínima, el conflicto con el Hospital Garrahan y los despidos en empresas privadas.

Gutiérez defendió al Gobierno del presidente Javier Milei y sostuvo que "el tema es entender que es un proceso de 18 meses, teniendo 37 diputados, teniendo 7 senadores y que solamente de lo que respecta al Ejecutivo y se ha podido avanzar en un montón de cuestiones".

"Sería una estupidez no reconocer que hay un montón de deudas que nosotros tenemos, pero tampoco se nos puede pedir que arreglemos 100 años de decadencia en 15 minutos. Mucho menos teniendo la composición que tenemos en la Cámara de Diputados, y senadores ni hablar", señaló el libertario.

Desde el otro lado, el militante de izquierda reconoció que "es un gobierno que asumió con pocos senadores y diputados" y apuntó contra el oficialismo: "En eso hay que darle la razón al gobierno, han logrado transar bastante con la casta en el Senado y en Diputados".

