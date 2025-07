Iñaki Gutierrez y una estudiante discutían fuerte al aire y Feinmann se enojó con ella: "Maleducada"

Eduardo Feinmann protagonizó un momento tenso cuando intervino en un cruce entre el referente libertario Iñaki Gutiérrez y la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Isabel González Puente. Los jóvenes comenzaron a gritar e insultar y el periodista los "echó" del estudio. A la dirigente estudiantil directamente la calificó como "maleducada".

"Yo solo te pido que respetes lo que yo digo...", manifestó en un principio Isabel González, a lo que el libertario le respondió: "No respetan un carajo. No respetan el Estado de Derecho, no respetan los fallos de la Corte, no respetan a la gente, no respetan la propiedad privada...". "¿Me estás jodiendo? tu presidente insulta a niños autistas boludo, ¿y me estás diciendo a mí?", contrarrestó ella, provocando molestia en el conductor.

"¿Cómo le decís boludo?", intervino Feinmann en la discusión entre los jóvenes, a lo que ella respondió: "Es una forma de decir. El presidente le dice imbécil a cada persona y a vos te enoja que yo le diga boludo en estos términos".

No contento con la respuesta de González Puente, el conductor insistió: "En esta mesa conduzco yo. Disculpame". "Es una forma de decir, lo uso en mi diaria, perdón", justificó ella. "O sea, si yo te digo 'escuchame, boluda', ¿no te molesta?", replicó el periodista y la joven añadió: "No me molesta, está todo bien".

"Lo que sí me molesta es que el presidente busque humillar en redes sociales constantemente a un niño como Ian que es un niño con autismo, y lo humilló", sostuvo la presidenta del CEFyL e increpando a Gutiérrez, amplió: "¿Vos tenés algo para decir sobre eso? Que le dijo que era un boludo, que era un mentiroso, un ensobrado".

"Ahí está bien insultar, pero cuando yo digo 'boludo' amistosamente, que posta a mí no me molesta, decime 'boluda'. Si es en términos de respeto y de debate, no tengo problema. Tu gobierno vive diciendo que somos todos unos imbéciles, unos mandriles, que tenemos enfermedades mentales, que nos deberían matar, que nos deberían tirar una bala. Todo eso pasa y está bien, y nadie dice nada", expresó la joven visiblemente enojada.

Ante el planteo de González Puente, el libertario se despegó de los insultos del presidente Javier Milei y le dijo: "Encontrame a mí una declaración en ese y yo te voy a responder". "Es tu presidente Iñaki, y lo estás defendiendo vos", contrarrestó ella.

"Entonces vos te tenés que hacer cargo de absolutamente todo, deberías estar presa también porque Cristina robó", replicó intentando utilizar la misma lógica, a lo que ella le preguntó "¿qué tiene que ver una cosa con la otra?" y él agregó: "Justamente, ¿qué carajo tiene que ver que la forma de expresarse sea diversa dentro de La Libertad Avanza?".

"Respondé esto Iñaki. ¿Por qué el presidente insulta como insulta?", consultó Feinmann interviniendo una vez más en el debate. El libertario no pudo responder ya que la presidenta del CEFyL volvió a irrumpir en la conversación y acotó que el mandatario insulta "con investidura presidencial".

Notablemente agotado por el cruce, el conductor increpó a la joven: "¿Hace falta que te metas en todo y seas tan maleducada?". "No soy maleducada, me meto cuando corresponde que me meta", justificó ella, a lo que el periodista insistió: "No, no corresponde que te metas, porque las reglas las pongo yo acá".

González Puente sostuvo su postura y aseguró que podía "discutir" las reglas del conductor del programa, ante lo que este decidió cortar la conversación con ambos: "Te agradezco mucho Isabel, gracias por haber venido. Iñaki, gracias por haber venido. Dios mío, cuanto van a tener que aprender".

"Si dijeran todas las verdades de este planeta, sería otra cosa la historia", acotó la chica, quien continuó discutiendo con el periodista mientras abandonaba el estudio. "Cuantas cosas vas a tener que aprender Isabel. Educación por sobre todas las cosas. Educación. Maleducada", cerró él poniéndole fin al debate.

