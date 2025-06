El tenso cruce de Brancatelli con un periodista uruguayo tras la condena a Cristina: "La justicia argentina es una mafia"

La condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad desató una disputa en el programa televisivo uruguayo Polémica en el Bar, donde los periodistas Julio Ríos y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso enfrentamiento cargado de chicanas y acusaciones mutuas sobre la situación política en Argentina.

Antes del contacto a través de videollamada, el periodista de Uruguay, Julio Ríos, ya había advertido que la discusión sobre la culpabilidad de Cristina Fernández le parecía "inverosímil" porque "la Suprema Corte de Justicia la terminó condenando". A raíz de este comentario, apenas salió al aire, Brancatelli pidió "dos minutos para contestarle al compañero que recién hablaba". "Soy Julio Ríos, nos conocemos desde el 2014", le recordó el uruguayo interrumpiendo al interlocutor.

"La Justicia argentina es una mafia. Lo único que hizo con este fallo es proscribir a la principal candidata de la oposición. Es una vergüenza. Si esto pasa en Venezuela estarían criticando a Maduro", argumentó Brancatelli, quien acusó al gobierno de Mauricio Macri de manipular la justicia "porque como perdió poder quiso implosionar la política local".

“Se hizo una auditoría durante el macrismo para averiguar qué había pasado en las obras públicas y no hubo anomalías. Lo chequeó el propio gobierno de Mauricio Macri, que es quien está atrás de todo esto y quien metió la cola. La condena no prueba absolutamente nada. La Justicia está viciada de irregularidades porque los jueces o juegan con Macri al futbol o juegan al pádel en la quinta de Olivos”, continuó Brancatelli.

"Las calles están colmadas de gente, de argentinos, y el pueblo se lo está demostrando con afecto porque Cristina y Néstor le dieron dignidad”, respondió al ser consultado por la banca a Cristina por parte del pueblo argentino. Hasta ahí, la entrevista se desarrollaba de manera cordial, aunque desde el programa, uno de los comensales hacía caras discrepando con las palabras de Brancatelli.

Pero fue entonces que el periodista deportivo uruguayo quiso contestarle y le señaló que sabía cuál era la posición de su colega argentino, a lo que Brancatelli lo interrumpió para aclararle que “nunca cambió”. “Branca, lo tengo claro. Yo te dejé hablar y te dejé exponer”, le retrucó el uruguayo a Brancatelli, quien le pidió que “no sea sensible, dale”.

Ríos continuó defendiendo su postura, asegurando que Cristina "se autoproscribió" y que su gestión solo aumentó la pobreza en el país. "Intentar defender a Cristina, la persona más corrupta de la historia, es como intentar levantar un 5 a 0 a la altura de La Paz cuando vas perdiendo un partido", dijo Ríos.

Brancatelli, por su parte, acusó a Ríos de repetir las ideas de los medios de comunicación hegemónicos de Argentina, lo que provocó la furiosa reacción del uruguayo. "No, no, el que repite como loro sos vos que sos un militante", le respondió visiblemente molesto.

"Estás en Polémica en el Bar, tampoco estás en el salón de belleza a la vuelta de tu casa. Acá se discute sobre política, por eso me invitaron", le devolvió Brancatelli. El panelista pidió "no descalificar", a pesar de que "ustedes han tenido el estilo de descalificar a la gente".

“Es un estilo que acá Milei, lo ha profundizado. Si elogiás a Milei, este es el modelo Milei”, sostuvo Brancatelli, luego de mencionar datos, como que “la mayor parte de la gente que salió de la pobreza fue durante su gestión, donde lograron la dignidad”.

“Los subsidios eran para la gente que no tiene porque fue un gobierno que pensó en los que menos tienen y ahora no está pasando. Ahora la gente se está cagando de hambre, por eso la gente ama a Cristina”, insistió.

En ese momento, fue el periodista uruguayo quien chicaneó a Brancatelli y le dijo que parecía que estaba hablando de la Argentina como si fueran las Islas Maldivas. “Tendría que haber ganado el kirchnerismo si todo hubiera sido así de perfecto”, señaló Ríos. “No fue perfecto, hubo problemas”, contestó Brancatelli y le apuntó: “Che, estás repitiendo lo mismo, es aburrido”.

El periodista Jorge Balmelli tomó la palabra y le preguntó a Brancatelli por los “casos de corrupción en el kirchnerismo”. “¿Te da la sensación que Cristina no sabía nada de todo eso?”, le consultó, a lo que Brancatelli le respondió: “Quizá vos parecés una persona más racional”. “¿Brancatelli hablando de racionalidad? Me saco el sombrero. Es el chiste más lindo que escuché en mucho tiempo”, contraatacó el uruguayo.

“Me encanta domar a estos fanáticos del otro lado”, se rio Brancatelli, a lo que Ríos añadió, con ironía: “Vos sos un tipo objetivo sin nada de fanático”. Aunque el cronista de C5N aceptó no tener “nada de objetivo” y sentenció que Ríos buscaba “un exceso de protagonismo”.

"Dejá espacio para tus compañeros", le dijo. Una vez más, el periodista deportivo no la dejó pasar y le advirtió: "Vos no vas a manejar el programa desde Argentina". También lo acusó de ser "de los kirchneristas que les gusta veranear en Miami". A lo que Brancatelli finalmente contestó: "Me encanta domar a estos fanáticos del otro lado".

