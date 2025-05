Córdoba: aumentan las familias en situación de calle y la Municipalidad ya intervino en más de 600 desalojos

El secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, aseguró que la Municipalidad de Córdoba debió intervenir en más de 600 desalojos durante el 2025 para evitar que esas familias terminen en situación de calle.

Personas en situación de calle

"Hasta la madrugada de este viernes, tenemos alojadas 271 personas. Lo más alarmante es que a comienzos de mayo teníamos 29 familias alojadas por primera vez, que es un número que duele porque literalmente ya es el núcleo familiar completo que se encuentra en la calle. Hoy no siguen quedando 13 familias con 21 infancias", explicó el funcionario.

"En una noche fría como la de anoche, con temperaturas bajo cero, una persona con la salud deteriorada o problemas de consumo puede estar literalmente en riesgo de muerte", agregó en declaraciones a Cadena 3.

"Muchas familias no tienen redes de apoyo, ni familiares ni sociales, para evitar caer en la calle. Además, hay casos donde la crisis económica genera conflictos intrafamiliares, llevando a que jóvenes o jefes de hogar terminen expulsados del hogar por discusiones o problemas de consumo", detalló La Cava.

"Hoy si no fuera por el trabajo interdisciplinario que tenemos a los mejor ya estaríamos lamentando una víctima. Con estos fríos no descartamos cualquier tipo de desenlace en una persona que no acepta ser alojada", concluyó en diálogo con el periodista Miguel Clariá.

En 2024 pasaron por el programa de asistencia unas 2.021 personas lo que revela un marcado incremento respecto de las 556 personas asistidas en 2020.

Programa municipal

Programa de atención de personas mayores en situación de calle