La cordobesa Promedon colocó ON por US$ 4,5 millones y consolida su expansión internacional

Promedon, compañía cordobesa especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos, consiguió financiamiento por US$ 4,5 millones a través de una emisión de obligaciones negociables (ON) en el mercado de capitales argentino, con una tasa del 9,5% anual y un plazo de 36 meses.

La colocación fue organizada y liderada por el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), con la participación de S&C Inversiones, Petrini Valores y Dracma Investments como colocadores. El asesoramiento legal estuvo a cargo del Estudio Beccar Varela. La emisión cuenta con calificación de riesgo BBB+.ar, otorgada por Moody’s.

La operación, que inicialmente preveía una colocación por US$ 3 millones con posibilidad de ampliación, recibió ofertas por más de US$ 8 millones, lo que permitió adjudicar el monto máximo previsto. La emisión se realizó bajo el nuevo régimen de autorización automática por mediano impacto, recientemente aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las ON contemplan amortizaciones de capital en cinco cuotas iguales y semestrales del 20%, a partir del mes 12, y pago de intereses semestrales desde el sexto mes. Se trata de una emisión sin garantía bancaria, dirigida a inversores calificados.

Los fondos obtenidos estarán destinados principalmente a financiar capital de trabajo, en particular la compra de insumos clave para la producción y exportación de dispositivos de urología y artroscopía, como aleaciones metálicas específicas, siliconas, mallas de polipropileno y plásticos técnicos.

Con esta operación, Promedon refuerza su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y consolida su presencia sostenida en el mercado de capitales. “Esta es la tercera colocación en los últimos tres años, lo que refleja el acceso sostenido de la compañía al mercado. En este caso, y por tratarse de una emisión sin garantía bancaria, los resultados reflejan la confianza de los inversores en nuestro desempeño financiero y nuestros planes de crecimiento”, afirmó Lucas Olmedo, vicepresidente de la compañía.

Crecimiento regional y global

Fundada en Córdoba en 1985 y con sede central en el Parque Industrial Ferreyra, Promedon desarrolla y fabrica dispositivos médicos para urología, uroginecología, endourología y artroscopía. La empresa integra el Grupo Promedon, con presencia comercial en más de 60 países.

En 2024, la firma avanzó en nuevos desarrollos en medicina deportiva, lanzó soluciones médicas innovadoras y reorganizó su estructura de management, con la incorporación de un nuevo CEO y CFO. Ese año, registró ventas netas por $37.674 millones, con un crecimiento interanual del 3,1%.

En paralelo, el grupo continúa profundizando su estrategia de internacionalización. Durante 2025 finalizó la construcción de su planta industrial en Sorocaba, Brasil, destinada a la producción de dispositivos para endoscopia digestiva, un proyecto clave para sustituir importaciones en el mercado brasileño y comenzar a exportar desde ese país a otros destinos.

En ese marco, desde la conducción de la empresa remarcan que la integración al mercado global forma parte de una decisión estratégica de largo plazo, con foco en ampliar mercados, diversificar riesgos y sostener el crecimiento industrial desde Córdoba hacia el mundo.