Ley de emergencia de Llaryora: la UCR endureció su postura y criticó el "ajuste" a jubilados

La ley de emergencia previsional para atacar el rojo de la Caja de Jubilaciones generó un fuerte cortocircuito de los integrantes del bloque UCR con el oficialismo. "Es una aberración", se le escuchó decir en los pasillos de la Unicameral a una paloma boina blanca que se pasó al ala halcón del radicalismo.

Como será el tenor del enojo de los radicales ante el accionar del PJ en la maratónica sesión del miércoles, montándose en la iniciativa popular de los jubilados para sacar su propia ley, que unió en una fuerte embestida a palomas y halcones de la bancada que conduce el opositor duro Matías Gvozdenovich.

"El oficialismo aprobó una reforma previsional que intenta vender como ‘la voz de los jubilados’. Pero detrás del título del 82% móvil, se esconde una ley que habilita más descuentos a los trabajadores activos y más poder al Ejecutivo para ajustar", cruzó el legislador Oscar Saliba, horas después de ser confirmado en la vicepresidencia primera de la Cámara para el período 2026 en representación de la UCR.

"No vamos a permitir que se use la necesidad de nuestros mayores para tapar el desorden financiero del gobierno. Córdoba necesita transparencia, diálogo y soluciones reales. No más maquillaje político", reprochó el radical al anticipar el embate que vendría después de una sesión de largo aliento de la tarde del miércoles que finalizó casi a las 6 de la mañana del jueves.

Pese al rechazo de la UCR y el juecismo, el PJ aprobó la ley de LLaryora para atacar el rojo de la Caja

En las últimas horas, la bancada de legisladores que responde a Rodrigo de Loredo endureció su crítica. Llamó la atención el tenor del pronunciamiento que unió a palomas y halcones con banca en la Unicameral en un video que se dufundió a través de las redes sociales.

"Durante dos años nos señalaron con el dedo y nos dijeron mentirosos en la cara. Hoy la realidad los desmiente: los que mintieron fueron ellos. Tomaron una iniciativa popular histórica, con más de 38.000 firmas, y la usaron como excusa para meter por la ventana la emergencia de la Caja", señala el duro mensaje en la voz de los radicales Oscar Saliba, Gustavo Bottasso, Víctor Molina, Carlos Carignano, Fernando Luna, Mauricio Jaimes y Gvozdenovich.

"Mintieron a los jubilados, los dejaron solos en la calle y todavía se animan a decir que esta ley ‘representa lo que pedían’. No es así”, cuestionaron los opositores boina blanca al rechazar el relato oficialista. Sin embargo, la ofensiva radical no quedó ahí. Los ánimos de los opositores se crisparon ante una foto que tergiversó la noticia publicada en medios del interior provincial.

La bancada de la UCR vio la necesidad de salir a echar por tierra una versión malintencionada que buscó dejar pegado al radicalismo con el PJ en la sanción de la ley del gobierno de Martín Llaryora para atacar el rojo de la Caja de Jubilaciones. "Como si eso fuera poco, ahora quieren vender una foto recortada para hacer creer que el radicalismo acompañó esta barbaridad. No te comas el verso", impugnaron los radicales.

En ese plano, la respuesta opositora fue contundente, aún más escuchándola de boca de radicales que no suelen ir al choque junto a sus pares del ala halcón. "La votación es clara: votamos en contra de la emergencia, en contra del 8% de aportes y en contra de un 82% móvil mentiroso. La mentira se les va de las manos porque están dispuestos a cualquier cosa para seguir en el poder", cerró el video.

“Le erró por el 100%”: Daniele cuestionó los números oficiales de la Caja de Jubilaciones

La avanzada radical estuvo a cargo de legisladores con peso territorial en la amplia geografía provincial, la mayoría de ellos representan a sus departamentos por el radicalismo y, además, son ex intendentes boina blanca. Todo un dato que no pasó desapercibido en la lectura política de entrelíneas que reflejó el endurecimiento del discurso opositor.

Al duro pronunciamiento de sus pares se sumó el histórico dirigente de la UCR de la capital, Miguel Nicolás, quién fue uno de los batalladores del bloque en el hemiciclo legislativo en contra de la iniciativa llaryorista. "Expresamos nuestro más enérgico rechazo, tal cual lo planteamos en el recinto, a la apropiación indebida por parte del oficialismo del proyecto de ley de iniciativa popular para la restitución del 82% móvil a los jubilados", se despachó.

En esa línea, el parlamentario afirmó que la bancada oficialista “vapuleó” la iniciativa presentada por los ciudadanos "alterando la voluntad de miles de jubilados provinciales", generando una normativa que "nada tiene que ver con lo que solicitaban en la iniciativa popular que trabajaron durante mucho tiempo". “La ley sancionada es inconsulta perjudicial y rechazada por toda la sociedad. Nuevamente Martin Llaryora mezquinamente violentó la voluntad popular", fustigó Nicolás.

Cabe recordar que la ley en cuestión se sancionó con los 34 "soldados propios" del oficialismo que cerraron filas, más el voto de la aliada incondicional Karina Bruno. El PRO fragmentado, que ahora cuenta con dos integrantes (Oscar Agost Carreño e Ignacio Sala), apoyó en general, aunque rechazó algunos artículos en particular. En igual sentido votó la radical escindida Graciela Bisotto. Así el PJ reunió 38 votos positivos. El arco opositor (32 voluntades de la UCR, el juecismo, Construyendo Córdoba y los monobloques) se pronunció en contra.