Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que salió de la órbita oficial

Iñaki Gutiérrez se paró al lado de Javier Milei hace dos años y consiguió no solo la confianza del líder libertario: logró manejar la cuenta de tik tok del Presidente y pisó Casa Rosada. Pero una suma de errores no forzados lo expulsaron de Balcarce 50, lugar que no pisa desde hace tres meses. La misma suerte corrió su novia, Eugenia Rolón, por su cercanía a Victoria Villarruel.

El joven militante de 23 años, estudiante de abogacía, construyó su fama al lado del máximo exponente de La Libertad Avanza y una vez que arribó al mando del Ejecutivo, en diciembre de 2023, se instaló en la Casa de Gobierno colaborando con el equipo de comunicación del oficialismo, además de continuar con el control del tik tok del Presidente.

En esas primeras semanas de gestión Milei, se lo pudo ver por el patio de Las Palmeras al lado del cineasta de LLA, Santiago Oría. Participó activamente, por caso, en la filmación del spot con el cual el Gobierno anunció la llegada de la Ley Bases al Congreso. Sin embargo, fuentes libertarias señalaron que mostró “indisciplina” y poca adaptación a los esquemas de comunicación del entonces flamante oficialismo, más allá de todas las equivocaciones que tuvo en un tiempo récord. En especial, cuando reposteó una foto con su pareja, Eugenia Rolón, desde la cuenta oficial de Casa Rosada.

O como cuando confundió, desde sus redes sociales, el homenaje a los fallecidos por coronavirus realizado en tiempos de Alberto Fernández con “escombros” producto “del kirchnerismo”. Todas acciones que le fueron minando la confianza que le habían depositado a tal punto que lo dejaron sin actividad en Balcarce 50. Incluso, hay voces que aseguran que no está más detrás del tik tok del jefe de Estado aunque desde el entorno de Milei dicen que hoy solo se ocupa de eso y que la relación con Gutierrez está en buenos términos.

Este medio intentó comunicarse con el influencer, pero no respondió a ninguna de las consultas. Su perfil es bajísimo incluso en sus redes sociales: limitó fuertemente la cantidad de posteos hechos. Hay quienes aseguran que fue un pedido explícito para evitar cualquier tipo de polémica que roce al oficialismo.

Su pareja, Eugenia Rolón, también influencer libertaria, corrió la misma suerte: supo acompañar a Gutiérrez en cada paso, incluso se los veía juntos en Casa Rosada en las primeras semanas libertarias en el Ejecutivo. Pero también dejó de asistir, aunque con un motivo de fondo: su afinidad por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que nunca ocultó mientras crecía en el círculo de Milei la bronca hacia su compañera de fórmula.

La estudiante de abogacía siempre respaldó a la hoy enemiga declarada por la cúpula de LLA de manera explícita. En Instagram por ejemplo, tiene fotos en sus redes con la titular del Senado y hasta supo acompañarla en una gira que realizó por Córdoba el año pasado, algo que documentó en Instagram.