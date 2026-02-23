Daniel Sabsay sobre la reforma laboral: “Hay una cantidad de cláusulas que son claramente inconstitucionales”

El abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, pasó por Canal E y advirtió que varios aspectos del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno podrían ser inconstitucionales y terminar judicializados.

Sobre el alcance de las medidas, Daniel Sabsay planteó: “Yo veo que hay una cantidad de cláusulas que son claramente inconstitucionales”.

Con la reforma laboral se verían vulnerados los derechos sociales

Según explicó, uno de los principales problemas es la posible vulneración de principios constitucionales vinculados a los derechos sociales. En ese sentido, afirmó: “Cuando en materia de protección de un derecho, en este caso, nada menos que de derechos sociales, se ha alcanzado un determinado piso en su protección, no se lo puede perforar para abajo, lo que se puede es elevar más la protección”.

Uno de los puntos que genera más controversia es la posibilidad de extender la jornada laboral mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores. Para Sabsay, esto impacta directamente en los fundamentos del derecho del trabajo. “Se da la posibilidad, por una suerte de negociación entre el patrón y el operario, de extender hasta quince horas”, explicó.

Repercusiones de la extensión del horario laboral

Desde su perspectiva, ese tipo de medidas altera el equilibrio que buscó construir históricamente la legislación laboral: “Esto, evidentemente, apunta contra los fundamentos del derecho laboral”.

El entrevistado señaló que hay aspectos del proyecto oficial que considera positivos. Entre ellos mencionó los cambios vinculados al sistema judicial laboral y a la estructura sindical. “El terminar con la industria del juicio me parece bien, el terminar con el exceso de poder de los sindicalistas millonarios también me parece bien”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que eso no implica debilitar la organización gremial: “Pero no por eso hay que destruir los sindicatos, hay que mejorarlos, pero no hay que destruirlos porque es una herramienta fundamental en un país democrático”.