Con el fin de analizar el impacto que podría tener el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que limita la capacidad del presidente Donald Trump para imponer aranceles de forma unilateral, este medio se comunicó con el director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna.

Según explicó Andrés Costamagna, la decisión judicial marca un rasgo institucional del sistema estadounidense. “Esta es una fortaleza del sistema americano, de que tiene una Corte Suprema independiente de lo que es el Ejecutivo y que evidentemente cuando hay algunas cuestiones que afectan a la economía del país, la Corte Suprema le va marcando los límites al Ejecutivo”, señaló.

El impacto de los aranceles en las diferentes empresas

Asimismo, explicó que el conflicto surge a partir de intereses empresariales afectados por las medidas comerciales del gobierno estadounidense: “Empresas americanas que tenían interés en China o en Brasil han sido afectadas por esta subvirancia a esos países. Ellos llevaron su empresa a esos lugares y ahora están siendo afectadas y de ahí viene todo esto que estamos viviendo hoy”.

En ese contexto, Costamagna sostuvo que el fallo apunta a frenar la escalada de medidas comerciales impulsadas por Estados Unidos. “Básicamente, es poner un límite a la acción de Donald Trump de esta escalada de discusión global respecto al comercio bilateral y cómo va a tratar a los países proveedores de Estados Unidos en esta relación comercial”, describió.

A su vez, aclaró que es necesario distinguir entre los acuerdos comerciales estructurales y las decisiones ejecutivas adoptadas por la administración estadounidense: “Acá habría que diferenciar dos cosas. Lo que son los acuerdos de mediano y largo plazo que tiene con el Reino Unido, que tiene con Argentina, que todavía no están homologados y que debe venir al Parlamento americano y al Congreso de la Nación Argentina, para ser validado y puesto en marcha”.

Cómo impacta la decisión de la Corte Suprema al acuerdo con Argentina

En cambio, el entrevistado comentó que las medidas adoptadas mediante órdenes ejecutivas tienen otra lógica institucional. “Y luego lo que son decisiones ejecutivas o órdenes ejecutivas, como es el caso del convenio de la carne con Argentina, que va por fuera, que es por un año, si tiene un plazo, y tiene basado en una emergencia de abastecimiento de un producto”, mencionó.

En ese sentido, confirmó que el esquema vigente para la carne argentina sigue en funcionamiento: “Por lo tanto, el convenio con Argentina de carne está vigente, arrancó el 11 de febrero y así seguirá”.