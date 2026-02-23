Gustavo Idígoras se refirió a la reforma laboral: “No vemos un daño a los derechos del trabajador”

El presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, celebró en Canal E el avance legislativo de la reforma laboral y, especialmente, del capítulo de inversiones incluido en la norma.

“El gran debate público ha sido la reforma laboral pero también la ley incluyó otro capítulo adicional que es el capítulo de inversiones inversiones que se llaman para medianas inversiones RIMI”, describió Gustavo Idígoras.

El esfuerzo del sector agroindustrial tuvo resultado

Asimismo, destacó que el régimen fue impulsado durante años por el sector: “Ha sido un capítulo que durante tres años estuvimos trabajando como consejo agroindustrial para introducirlo en una ley y finalmente se ha logrado”.

Entre los beneficios, Idígoras enumeró: “Implican amortización acelerada para todo tipo de nueva inversión de evolución de IVA también en tiempos mucho más cortos para todo tipo de nuevas inversiones”.

También subrayó mejoras específicas: “Créditos fiscales que podrán ser computados rápidamente para la industria porcina y avícola que hasta ahora era un desfasaje muy grande”.

Percepciones de la reforma laboral

Sobre la eventual judicialización impulsada por la CGT, el entrevistado sostuvo: “No vemos nosotros el consejo industrial un daño a los derechos del trabajador, lo que vemos es una oportunidad de modernizar y revisar muchos convenios colectivos”. Y explicó: “La mayoría de los convenios colectivos están en la década del 70 a la década del 80”.

En relación al derecho a huelga y la esencialidad en actividades portuarias, afirmó: “El derecho a huelga no se puede tocar ni modificar por supuesto, pero sí para determinadas actividades, entre ellas las portuarias, la ley de esencialidad dice que el 75% del personal debe brindar un servicio”.