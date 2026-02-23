Estados Unidos volvió a ser el principal destino de las exportaciones argentinas tras más de 20 años

Por primera vez desde 2003, Estados Unidos se convirtió en enero en el principal destino de las exportaciones argentinas, según estadísticas oficiales relevadas por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina. El dato marca un cambio relevante en el mapa comercial externo y consolida una tendencia de recuperación exportadora.

En el primer mes del año, la Argentina exportó al mercado estadounidense productos por USD 941 millones, ubicándolo en el primer lugar del ranking. Detrás quedaron Brasil, con USD 650 millones, e India, con USD 422 millones.

El informe destaca que “la última vez que Estados Unidos había sido el principal destino de exportación de Argentina fue en mayo de 2003”, lo que evidencia la magnitud del giro comercial registrado en enero.

Qué le vende Argentina a Estados Unidos

Entre los principales productos exportados al mercado norteamericano se destacaron los aceites crudos de petróleo (USD 200 millones), el oro para uso no monetario (USD 180 millones), las pinturas y dibujos (USD 175 millones) y la carne bovina (USD 47 millones).

A nivel general, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los productos más exportados en enero fueron el oro para uso no monetario (USD 579 millones), la carne bovina (USD 383 millones), las pinturas y dibujos (USD 175 millones), el aceite de girasol en bruto (USD 105 millones) y el carbonato de litio (USD 102 millones).

El peso del oro y los hidrocarburos explica buena parte del liderazgo estadounidense en el mes, aunque también sobresale el dinamismo del complejo cárnico y de las economías regionales vinculadas a la minería y la agroindustria.

Superávit récord y 26 meses en terreno positivo

La Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina subrayó que el país acumula 26 meses consecutivos con saldo comercial positivo. En enero, la balanza arrojó un superávit de USD 1.987 millones.

Las exportaciones totales del mes alcanzaron USD 7.057 millones, con un crecimiento interanual del 19,3%. En términos desestacionalizados, las ventas externas avanzaron 11,4% mensual, reflejando un fuerte arranque de año.

Por el lado de las importaciones, en cambio, se registró una caída del 11,9% interanual, totalizando USD 5.070 millones, lo que contribuyó a ampliar el saldo positivo.

Un cambio en el mapa comercial

El regreso de Estados Unidos al primer lugar como destino exportador no solo tiene impacto estadístico. Representa un cambio en la composición geográfica del comercio argentino, tradicionalmente liderado por Brasil y China en las últimas dos décadas.

La evolución de los próximos meses será clave para determinar si se trata de un fenómeno puntual impulsado por determinados envíos —como oro o petróleo— o si marca una reconfiguración más estructural del perfil exportador argentino.