Mercados: Nicolás Borra advierte por falta de liquidez, riesgo país en alza y presión externa

Nicolás Borra, analista bursátil, afirmó en diálogo con Canal E que el mercado local muestra señales de falta de liquidez y que la suba del riesgo país responde a la migración hacia activos más seguros.

La jornada financiera arrancó con señales de tensión en la plaza local. Para Borra, el diagnóstico es claro: “En el plano local lo que estamos viendo son indicios de una falta de liquidez”, afirmó. Esa escasez de pesos se refleja en la suba de tasas de caución y letras a tasa fija. “Cuando faltan pesos, las entidades van a buscar los mismos al precio que sea”, explicó, lo que eleva rendimientos y presiona a la baja los precios de los instrumentos.

En renta variable, el índice líder continúa bajo presión. Según el analista, se combinan dos factores: desarme de posiciones y salida de capitales extranjeros ante la volatilidad internacional y los conflictos geopolíticos. “Desarman posiciones de riesgo, como sería Argentina, un país emergente, para migrar a otros activos más seguros”, detalló.

Aranceles de EE.UU., inflación global y bonos en dólares

El impacto externo también pesa. Tras el fallo judicial que cuestionó los aranceles impulsados por Donald Trump, el mercado celebró inicialmente. Pero el anuncio posterior de mantener un arancel global del 10% cambió el clima. Borra advirtió que una suba arancelaria complica el escenario global: “Cuando vos estás aumentando un arancel, básicamente estás aumentando los costos, lo cual encarece los productos”.

Si la inflación internacional se mantiene alta, la política de tasas de la Reserva Federal podría no relajarse. “Nuestro riesgo país va a costar que disminuye, por lo cual tendremos menos financiamiento”, sostuvo.

En cuanto a los bonos en dólares, describió una toma de ganancias tras el rally postelectoral: “Hoy también están recortando. Levemente, venimos de un buen rally postelecciones, así que es normal”. Los rendimientos rondan el 9% en promedio, mientras el mercado evalúa la acumulación de reservas frente a vencimientos exigentes.

Riesgo país, Galicia y reforma laboral

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos. Borra lo atribuyó a la “migración a activos de mejor calidad”, como bonos del Tesoro estadounidense, y a la cautela por las reservas. Además, advirtió que ciertos títulos no justifican una compresión mayor: para invertir en Argentina, dijo, se requieren retornos superiores al 8%.

Sobre el sector bancario, mencionó a Grupo Financiero Galicia y alertó por la mora creciente. “La falta de liquidez está haciendo que la gente utilice créditos para afrontar sus gastos”, señaló. Con tasas elevadas, aumentan los incumplimientos y se restringen límites y líneas de crédito, afectando la actividad.

Respecto a la reforma laboral, consideró que el impacto bursátil será acotado si no se complementa con cambios tributarios. “Hasta que no veamos la impositiva y que sea profunda, yo creo que no vamos a tener un impacto significativo”, concluyó.

En síntesis, el mercado argentino enfrenta una combinación de factores internos —escasez de pesos y vencimientos— y externos —aranceles, tasas globales y aversión al riesgo— que mantienen la volatilidad en primer plano.

