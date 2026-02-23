La licitación de la hidrovía llega a su tramo final: “Estamos muy confiados en que el proceso termine exitosamente”

El vicepresidente de la Cámara de Puertos Comerciales Privados, Luis Zubizarreta, analizó para Canal E el tramo final de la licitación de la hidrovía, la creación del consejo de control y el impacto que podría tener una medida de la Comisión Europea sobre el biodiésel de soja argentino.

“El proceso de consultas terminó y, si Dios quiere, este viernes van a abrir el primer sobre, que es el sobre técnico, y sucesivamente se van a ir abriendo los siguientes sobres, terminando con las ofertas económicas”, señaló Luis Zubizarreta, quien destacó que la licitación tiene una importancia estratégica para la competitividad del país, ya que permitirá mejorar la navegabilidad del principal corredor de exportaciones.

Las claves para la aprobación del proceso licitatorio

En ese sentido, remarcó: “Estamos muy confiados en que el proceso termine exitosamente”. También recordó que, “todo el proceso fue auditado por las Naciones Unidas para darle más transparencia”.

La hidrovía es clave para el comercio exterior argentino porque conecta los principales puertos del complejo agroindustrial con los mercados internacionales. Por eso, Zubizarreta subrayó que el objetivo es mejorar la profundidad del canal para reducir costos logísticos. “Es algo que es fundamental para la competitividad de la Argentina, que es poder salir al mundo con mayor calado, es decir, acercar a la Argentina a los mercados”, afirmó.

El rol del Estado en el tema de la hidrovía

La nueva concesión tendrá un plazo de 25 años y permitirá retomar un proceso de mejoras que se frenó en los últimos años. Asimismo, resaltó que, “durante 25 años hubo una concesión que culminó ya hace varios años” y que posteriormente “la administración del dragado lo tomó el Estado, pero siempre contratando a un privado, porque la Argentina no tiene equipos para hacer esta obra”.

Ese esquema, explicó el entrevistado, limitó las inversiones necesarias para aumentar la profundidad del canal. Por eso, destacó que la nueva licitación permitirá avanzar en mejoras estructurales. “Finalmente estamos entrando en una nueva concesión por 25 años, que nos va a permitir dar un paso hacia el futuro, dándole más profundidad al río y mejor navegabilidad”, sostuvo.

En paralelo al proceso licitatorio, el Gobierno impulsa la creación de un organismo de control de la concesión. Esta instancia será clave para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema. “Es fundamental, van a ser muchos años de concesión y los privados consideramos que es crítico que haya un ente de control”, explicó.