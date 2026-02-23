Pablo Caruso puso el foco en la crisis empresarial y el futuro del trabajo en "QR!" 

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso encabezó un editorial centrada en la situación económica y laboral argentina, en la que vinculó distintos conflictos empresariales con el rumbo del modelo productivo actual.

Durante la apertura, Caruso repasó una serie de casos industriales que reflejan, según planteó, un escenario de tensión en el empleo y la producción. Entre ellos mencionó la crisis de una histórica fábrica de tractores en la localidad cordobesa de Las Varillas, donde advirtió sobre el impacto social que podría generar la pérdida de puestos de trabajo en una ciudad de poco más de 18 mil habitantes.

“Es como si el modelo estuviera mostrando otra cosa”, sostuvo el conductor al analizar la acumulación de conflictos en distintos sectores económicos.

La editorial incluyó referencias a la situación del grupo avícola Granja Tres Arroyos, afectado por cheques rechazados por más de 10 mil millones de pesos, así como conflictos laborales en otras compañías donde trabajadores denunciaron atrasos salariales y riesgo de despidos.

Según se expuso en el programa, varias de estas situaciones comparten un denominador común: caída del consumo interno, dificultades productivas y cambios en el contexto económico que impactan directamente en el empleo.

El panelista y especialista en economía política Hernán Letcher señaló que los conflictos laborales se multiplicaron en los últimos meses y vinculó ese fenómeno con el clima económico posterior a las elecciones. “Las condiciones de la realidad incentivan a que, si bajan las ventas, se reduzca personal o se cierre una línea de producción”, explicó durante el intercambio con Caruso.

Reforma laboral y clima empresarial

Uno de los ejes centrales del debate fue la reforma laboral en discusión parlamentaria. Según los análisis expuestos en el programa, la iniciativa podría modificar el escenario de negociación entre empresas y trabajadores y alterar la dinámica de los conflictos gremiales.

En ese marco, Letcher planteó que algunas compañías podrían interpretar el nuevo contexto normativo como una “carta blanca” para avanzar en reestructuraciones laborales.

Caruso, por su parte, sostuvo que casos recientes —como el conflicto en FATE— habrían puesto en evidencia problemas estructurales más amplios que exceden a un sector puntual.

El conductor remarcó que el debate económico suele concentrarse en variables macroeconómicas —como el déficit fiscal o la emisión—, pero afirmó que el impacto comienza a verse con mayor claridad en la economía cotidiana.

“El impacto que tiene la macro sobre la micro empieza a aparecer en estas historias concretas”, señaló al vincular cierres industriales, transformaciones productivas y cambios en el empleo.

El editorial cerró con una reflexión sobre el rumbo del desarrollo productivo y las transformaciones del mercado laboral, en un contexto marcado por discusiones políticas y económicas que continúan ocupando el centro de la agenda pública.

