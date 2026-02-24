Tras la salida de tres senadores de Convicción Federal, el PJ de Cristina Kirchner fustigó: "Eligieron el lado equivocado"

Tres senadores nacionales de Convicción Federal que estaban en crisis dentro del interbloque Populares (PJ) confirmaron este lunes su salida de ese espacio y armarán una bancada propia, manteniendo el sello. El Partido Justicialista nacional, presidido por Cristina Kirchner, lanzó un duro comunicado contra los senadores propios que respaldaron iniciativas impulsadas por el oficialismo, tras el avance de la reforma laboral en el Congreso.

El documento, difundido este lunes y dirigido “al pueblo trabajador”, cuestionó con firmeza la postura de los legisladores que acompañaron la iniciativa y sostuvo que “eligieron estar del lado equivocado”, al considerar que sus votos contradicen los principios históricos del movimiento.

“Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, expresó el PJ en el texto, donde además defendió la tradición del peronismo como un espacio político orientado a la ampliación de derechos laborales.

En el comunicado, la conducción afirmó que el peronismo “nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación”, y advirtió que la nueva legislación implica, según su mirada, un proceso de precarización del empleo.

Además, el partido sostuvo que un representante que avala este tipo de reformas “no expresa al movimiento obrero”, sino intereses ajenos a los trabajadores, profundizando así el enfrentamiento político dentro del propio espacio.

El pronunciamiento llega en un contexto de fuerte debate parlamentario, luego de que la reforma laboral avanzara en el Congreso y quedara nuevamente bajo análisis del Senado tras modificaciones introducidas durante su tratamiento legislativo.

El comunicado cerró con un tono político contundente: “La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar”, una frase que fue leída dentro del peronismo como una advertencia hacia los dirigentes que se alejaron de la línea partidaria.

Ruptura en el Senado y reconfiguración del bloque

La declaración del PJ llega tras un momento de reacomodamiento político en la Cámara Alta. En los últimos días, tres senadores peronistas se apartaron del interbloque opositor para conformar una nueva bancada denominada Convicción Federal, lo que profundizó la fragmentación interna.

La jujeña Carolina Moisés, que tiene terminal política en el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, será la presidenta del bloque, y junto a ella estarán el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil, y la tucumana Sandra Mendoza, alineada con Osvaldo Jaldo.

El puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal se mantendrán dentro de la órbita del interbloque Populares y perderán el sello de Convicción Federal, pasando a denominarse “Justicia Social Federal”, informó la agencia Noticias Argentinas.

Desde el PJ, conducido en el Senado por José Mayans, interpretan estos movimientos como parte de una “fuga” de dirigentes que acompañaron proyectos oficiales, lo que derivó en un endurecimiento del discurso partidario.

