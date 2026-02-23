La inflación del primer trimestre del 2026 alcanzaría el 8,5% y sería superior a la del mismo período del 2025

Las perspectivas de inflación para el primer trimestre de 2026 anticipan un aumento acumulado cercano al 8,5%, en un contexto de registros mensuales que se mantienen por encima del 2,5%, según el último relevamiento realizado por Fundación Capital.

El informe analiza la evolución reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las expectativas inflacionarias y los factores que inciden sobre la dinámica de precios en el inicio del año.

Cabe recordar que la inflación mensual alcanzó el 2,8% en diciembre del 2025 y el 2,9% en enero del 2026, acumulando ocho meses consecutivos de aceleración. En paralelo, la inflación núcleo se ubicó en 3% en diciembre y mostró una leve desaceleración en enero.

El informe también relevó las expectativas de inflación a 12 meses, que permanecen en niveles elevados. Según el estudio, la inflación esperada ronda el 30% anual, con diferencias por nivel de ingresos: los hogares de menores recursos proyectan una suba del 35,5%, mientras que los de mayores ingresos esperan un 29,2%.

En contrapartida, los datos oficiales del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, estimaron una inflación acumulada para el 2026 en torno al 22,4%, además de subas en la inflación de febrero y marzo con valores del 2,1% y 2,2% respectivamente.

En el informe de Fundación Capital señalaron que “el principal desafío de corto plazo es evitar que la inflación se consolide en torno al 3% mensual”, en un escenario atravesado por ajustes de precios y presiones estacionales.

Factores que explican la dinámica inflacionaria

Entre los componentes que impulsan la inflación reciente, el informe destacó el comportamiento del precio de la carne. Según el relevamiento, el valor del novillo aumentó en promedio un 7% en febrero y acumuló una suba del 37% desde noviembre.

Como consecuencia, el rubro Carnes y derivados registró incrementos mensuales promedio del 6% entre noviembre y enero, acumulando una suba del 20%. En el estudio de Fundación Capital indicaron que “este componente tendría un aporte relevante a la inflación de febrero y marzo”.

El documento también mencionó aumentos en los precios regulados. Durante febrero, las tarifas de gas registraron un ajuste del 12,5%, mientras que el servicio de agua mostró una suba del 4%.

A su vez, señalaron que los servicios de telecomunicaciones y medicina prepaga continúan mostrando incrementos mensuales de entre 2,5% y 4%, lo que contribuye a sostener un piso elevado para la inflación general.

Proyecciones para el primer trimestre del año

En relación con los próximos meses, el informe advirtió que marzo concentra factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo y a la transición hacia la temporada otoño-invierno. Según Fundación Capital, “los componentes estacionales podrían registrar subas en torno al 4,5% mensual”.

En ese contexto, el documento proyectó una inflación del 2,6% en febrero y del 2,8% en marzo. De cumplirse estas estimaciones, el IPC acumularía un aumento del 8,5% en el primer trimestre de 2026.

Este registro se ubicaría por encima del observado en el mismo período de 2025, cuando la inflación acumulada había sido del 7,9%, de acuerdo con la comparación incluida en el informe.

Finalmente, en el estudio señalaron que el proceso de desinflación continúa condicionado por la evolución de los precios regulados, los factores estacionales y las expectativas inflacionarias. En ese marco, el informe indicó que “no se proyecta una inflación mensual inferior al 2% durante el primer semestre de 2026”.

