La inflación en alimentos y bebidas volvió a subir por sexta semana consecutiva, aunque más leve

En la tercera semana de febrero del 2026, la inflación en alimentos y bebidas aumentó un 0,5%, según lo indica un informe privado realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). La consultora también detalló que, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio se aceleró 1 punto porcentual trepando a 3,4%.

Para cumplir con el Presupuesto 2026, la inflación debería ser 0,6% cada mes

Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Este incremento del 0,5% mantiene la tendencia de las últimas seis mediciones que registraron subas. En la primera semana de enero se registró la última merma con una caída del 0,5%.

El aumento en la carne fue lo que más subió esta semana

Entre los rubros que aumentaron esta semana, en el top de este listado se encuentra “Carne” con una suba del 1,9%; le sigue “Verduras” con 1,4%; “Aceites” con incrementos del 0,5%; “Comidas para llevar” aumentó 0,3%; por último, “Productos de panificación, cereales y pastas” se incrementó 0,2%.

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

En el otro extremo de esta tabla se encuentran los rubros que registraron mermas en sus precios esta semana. El principal es “Azúcar, miel, dulces y cacao” con 1,2%; le siguen “Frutas” y “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, ambos con 0,9%; y por último “Productos lácteos y huevos” con 0,8%.

Por otra parte, el único rubro que está semana no sufrió modificaciones en sus precios fue el de “Condimentos y otros productos alimenticios”.

En el informe del LCG destacaron que “el aumento de ‘Carnes’ fue parcialmente compensado por las caídas de ‘Frutas’, ‘Bebidas’ y ‘Lácteos’” ya que estos últimos tuvieron una baja de 0,3 puntos porcentuales esta semana.

Inflación mayorista de enero 2026 según el INDEC

Los precios mayoristas en enero aumentaron 1,7% con respecto al mes anterior, marcando una variación interanual de 26,4% y un acumulado de 1,7% en el comienzo del año, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En diciembre la inflación mayorista había sido del 2,4%

El incremento mensual fue consecuencia de la suba de 1,7% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

Inflación febrero 2026, qué estiman las consultoras

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) fueron “Productos agropecuarios” (0,49%), “Alimentos y bebidas” (0,29%), “Productos refinados del petróleo” (0,14%), “Tabaco” (0,12%) y “Sustancias y productos químicos” (0,09%).

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) tuvo un aumento de 1,6% en el mismo período, que se explica por la suba de 1,6% en los “Productos nacionales” y de 1,5% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 1,6% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos primarios” y de 1,2% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

GZ / lr