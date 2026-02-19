La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para el próximo martes 24 de febrero con el objetivo de revisar los salarios del personal doméstico en el primer tramo del año. La discusión se da en un contexto de aceleración inflacionaria y luego del último ajuste acordado en noviembre.

La sesión plenaria ordinaria fue formalizada mediante la Resolución 1/2026, firmada por la presidenta del organismo, Sara Gatti. El encuentro se realizará a las 11:00 en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con posibilidad de participación virtual.

El orden del día establece el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas del personal comprendido en el Régimen Especial de la Ley 26.844.

La última actualización salarial se acordó en noviembre e implicó un incremento total del 2,7% para los dos últimos meses de 2025: un 1,4% en noviembre (sobre la base de septiembre) y un 1,3% en diciembre. Además, se establecieron bonos extraordinarios para noviembre y diciembre, que pasaron a ser remunerativos desde enero de 2026, con montos entre $6.000 y $14.000 según la carga horaria semanal.

Actualmente, las remuneraciones mínimas vigentes son:

- Supervisores con retiro: $3.783,32 por hora y $471.916,06 por mes

-- Supervisores sin retiro: $4.143,71 por hora y $525.691,97 mensuales

- Personal para tareas específicas con retiro: $3.582,80 por hora y $438.483,53 al mes

- Personal para tareas específicas sin retiro: $3.926,79 por hora y $487.121,05 mensuales

- Caseros: $3.383,53 por hora y $427.807,54 mensuales

- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.383,53 por hora y $427.807,54 al mes

- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.783,32 por hora y $476.759,57 mensuales

- Personal para tareas generales con retiro: $3.135,96 por hora y $384.722,14 al mes

- Personal para tareas generales sin retiro: $3.383,53 por hora y $427.807,54 mensuales

La negociación de la próxima semana buscará definir si habrá un nuevo ajuste para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. La evolución del IPC y la presión sobre los ingresos formales serán variables centrales en la discusión entre representantes de trabajadores, empleadores y el Estado.

