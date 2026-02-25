Ricardo Zielinki: "Siempre es importante hacerse fuerte de local"

Belgrano lleva ocho partidos sin perder en el estadio Julio César Villagra. Una cifra que emociona al fanático 'pirata', porque expone que recuperó la fortaleza de local, y porque ya muestra un cambio con respecto al año pasado. El elenco que conduce Ricardo Zielinski le ganó el martes por la noche al Atlético Tucumán con un contundente 3-1 y se posiciona arriba en la Zona B del Torneo Apertura 2026.

“La condición de local hay que mantenerla. En el proceso anterior fue uno de los problemas. Siempre es importante hacerse fuerte acá y, fundamentalmente, darle una alegría a la gente. Uno se pone bien”, expresó el 'Ruso' Zielinski. Esta declaración del 'Ruso', al término del juego ante el 'Decano' tucumano en el Gigante, dejó en evidencia que era uno de los objetivos del plantel y lo dejó bien en claro, con palabras y juego.

Belgrano enamora, pero no termina de despegar

Eso no es todo. El certamen inició muy bien para la entidad de Alberdi. Está invicto con 15 puntos. Le ganó a Rosario Central (2-1), Banfield (1-0), Independiente Rivadavia (1-0) y Atlético Tucumán (3-1); además cosechó tres empates (1-1 con Tigre, 0-0 con Argentinos Juniors y 1-1 con Defensa y Justicia).

Pero no sólo son resultados: el equipo está jugando bien; incluso hasta merecería más puntos. La dupla Franco Vázquez-Lucas Zelarayán expone un nivel que sobresale en referencia al resto de los equipos del fútbol argentino Juegan, hacen jugar y provocan ilusiones en los hinchas de la 'B'.

El próximo martes, a las 19.25, Belgrano jugará ante Huracán por la fecha 8. Luego vendrán los duelos ante Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Hay mucha ilusión en Belgrano, porque esperan continuar con este envión: en cuatro fechas llega el superclásico ante Talleres.

A propósito, en la última conferencia de prensa le consultaron a Zielinski por este compromiso. “Nuestra expectativa es ir partido a partido. Tenemos que jugar todas finales y salir a la cancha de la manera que salimos hoy. En algún momento pensaremos en el clásico; hoy pensamos en el partido que viene”, expresó fiel a su estilo el 'Ruso'.