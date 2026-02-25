Mario Grinman: “Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, respaldó la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que están “dispuestos a apoyar con todo el sacrificio necesario para salir adelante".

"Algunos vamos a quedar en el camino"

"Somos conscientes. Es duro reconocerlo que algunos vamos a quedar en el camino pero ese es el precio y ese es el precio que hay que pagar para que nuestras nuestros nietos nuestros hijos tengan una Argentina normal", agregó en declaraciones a Radio Mitre.

“No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños”, precisó el empresario.

“La Argentina en estos momentos está construyendo y en eso tenemos que aportar todos, cada uno nuestro granito de arena aún cuando no la estemos pasando bien porque hay sectores que no la están pasando bien. Pero este es el camino”, señaló tras el encuentro mantenido entre los representantes del Grupo de los 6 y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa de Gobierno.

Además contó que Adorni "los escuchó y que tuvieron un intercambio muy interesante". "Lo que él nos aseguró es que el modelo que está implementando este gobierno no va a cambiar" y que "no se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no", puntualizó.

“Nosotros coincidimos a pesar de que conocemos de la realidad de nuestros sectores. Yo defiendo al sector comercio y no le está pasando bien porque el consumo ha caído. Pero tiene sus explicaciones. En su momento en el año 23 había anabólicos que era el ´Plan Platita´, entonces todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía, que no podía durar pero todo eso dejó remesones y ahora hay que empezar a construir nuevamente una Argentina", argumentó Grinman.

"Amesetamiento"

Al ser consultado por la situación que atraviesa el sector, el empresario respondió: “Yo no lo llamaría parate, lo que hay es un amesetamiento”. “Hoy los precios están estables, es cierto el consumo ha mermado pero de a poquito sabemos que esto va a funcionar”, insistió al apoyar el modelo económico de Milei.

Noticia en desarrollo