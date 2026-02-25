Abogado laboralista cuestionó la Ley de "Modernización Laboral": "Moderniza bastante poco"

El abogado laboralista Aníbal Paz cuestionó el proyecto de reforma laboral que el próximo viernes podría ser aprobado por el Senado al asegurar que “moderniza bastante poco”.

Reforma laboral

"Son todos beneficios o críticas o pérdida de derechos en un plano teórico, pero realmente, ¿cuánto conocemos nosotros de la letra fina de la ley? Porque cuando pase esta sanción, cuando finalmente decante el ruido mediático, la realidad se va a ver en el mundo del trabajo, en el mundo de tribunales", explicó.

"Se llama ley de modernización laboral, que moderniza bastante poco, porque se olvida de las nuevas tecnologías, se olvida de tratar inteligencia artificial, se olvida de la tokenización, se olvida de billeteras virtuales... En todo caso yo le hubiera puesto otro título, no modernización, porque modernizar moderniza bastante poco", agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

Puestos de trabajo

Además sostuvo que "en este momento las mejoras están en el papel, las mejoras están en un Excel”.

“Se supone que al bajarse los costos, se supone que al simplificarse algunos pasos de registración, se supone que al reacomodar algunas normas para flexibilizar ciertos aspectos del contrato el trabajo que son tan rígidos... se supone que eso va a tender a mejorar el empleo”, analizó.

“Pero en este momento eso es todo teórico. Vamos a ver si en la práctica eso se da", enfatizó Paz.

Industria del juicio

"La industria de juicio no existe y esto es un error recurrente en el que han caído los últimos gobiernos todos... en el corto plazo es muy probable que la litigiosidad aumente en vez de reducirse y esto está promovido directamente desde la propia deficiente redacción de la ley que se sanciona, de la descoordinación de esta norma con otras normas del ordenamiento jurídico", evaluó el abogado.

Por último el especialista se refirió a las modificaciones técnicas sobre la responsabilidad de los letrados y la actualización de los créditos laborales. Paz destacó que la limitación a la "reparación integral" en casos de despido abre la puerta a nuevos planteos judiciales en los tribunales.

"Se le impide al trabajador que reclame la reparación integral de su daño cuando hay un despido. Esto claramente, a mi modo de ver no va a funcionar. Y precisamente lo que nosotros deberíamos hacer, los abogados y los trabajadores, es ir a plantear la inconstitucionalidad de una norma que te permite demandar por otra reparación integral", concluyó.