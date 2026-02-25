Fresneda contra el eventual traslado de la Secretaría de Derechos Humanos: "Tiene mucho que ver con lo que ellos llaman batalla cultural"

El exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, cuestionó la eventual decisión administrativa del Gobierno nacional de retirar la Subsecretaría de Derechos Humanos del predio de la exESMA.

“Yo creo que tiene mucho que ver con una confrontación con el espíritu que los derechos humanos habían asumido para el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, pero básicamente para el sentido que asume en general para con la democracia”, explicó.

Además señaló que “esa decisión tiene que ver con una cuestión simbólica, pero no deja de ser estructural”.

Según publicó días atrás la agencia NA, “el Gobierno trasladaría la Secretaría de Derechos Humanos, con sede actual en la ex ESMA, al edificio que ocupó hasta su eliminación el exMinisterio de la Mujer, una mudanza que se llevaría a cabo en marzo”.

Fresneda descartó que el traslado responda a razones presupuestarias o de eficiencia administrativa, vinculándolo directamente con un posicionamiento ideológico de confrontación. En este sentido afirmó que la medida refleja un compromiso de campaña orientado a desmantelar las construcciones de derechos humanos logradas en democracia.

"Compromiso de campaña de Milei"

“Yo creo que no tiene mucho que ver con la cuestión del déficit fiscal, tiene mucho que ver con lo que ellos llaman batalla cultural y romper lo que se hizo. Tiene que ver con este compromiso de campaña de Milei de ser muy malo con la gente que ha construido un sentido de los derechos humanos y ha construido un rol de los derechos humanos en la democracia. Entonces tiene que ver con ese sentido que ellos construyen de desprecio, de odio hacia los procesos democráticos”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Siempre supimos que hubo gente que asociaba los derechos humanos, asociaba la lucha por el ambiente o la lucha por las diversidades y la igualdad de género a castas democráticas. Entonces, 'Bueno, Milei vino a representar un poco eso'. Eso no es novedoso. Siempre existió la gente antiderechos”, sostuvo Fresneda.

Y luego completó: “Siempre existieron los meritocráticos que están convencidos que lo que ganaron fue mérito propio y lo que perdieron es culpa de los gobiernos. Entonces, dialoga con eso, intenta representar todo eso, y que no es más que políticas que van dejando gente afuera porque también se dieron políticas en distintos momentos para todos los sectores de la sociedad”.

"Estafa social"

En consecuencia, Fresneda advirtió sobre la peligrosidad de sostener una "batalla cultural" cuando no se ofrecen resultados económicos que mejoren la vida de la ciudadanía. “Vos podés tener una batalla cultural cuando tenés resultado económico, pero cuando no tenés resultado económico, la batalla cultural después pasa a un plano casi de estafa social, casi de estafa institucional", porque ¿a quién le va a cambiar la vida discontinuando las políticas que hicimos nosotros? ¿A quién le va a cambiar la vida de todos los libertarios? La verdad, ¿a quién? Solamente al que quiere la impunidad", subrayó.

Finalmente, frente a la incertidumbre sobre el destino que tendría el predio de 17 hectáreas, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, Fresneda alertó sobre la posibilidad de que el espacio pierda su función como usina de memoria para volcarse a una lógica comercial.

“Lo que sí sé es que no tiene sentido lo que están haciendo y se enmarca dentro de las provocaciones de la batalla cultural que ellos quieren. O sea, mostrar que van a ser absolutamente contrario a todo lo que se ha logrado en más de 40 años de democracia. El espíritu de ellos seguramente va a estar más inclinado a que ese lugar se resignifique con el mercado, con la sociedad de mercado. Así que es muy probable que sea o un shopping o un paseo o no sé qué, pero menos un espacio de memoria”, concluyó.