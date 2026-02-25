Embalse anuncia una inversión millonaria para pavimentar calles en barrios postergados

El intendente de Embalse, Mario Rivarola, anunció en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7) la firma de un convenio para ejecutar un plan de pavimentación en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la actividad turística local.

Rivarola remarcó el alcance de la obra: “Acabamos de firmar un convenio muy importante que tiene que ver con la pavimentación de muchísimas cuadras de nuestra localidad. Es una inversión millonaria que va a cambiar la fisonomía de los barrios”.

Los docentes privados de Sadop también adhieren al paro del lunes 2 de marzo

El jefe municipal precisó que las primeras intervenciones se realizarán en sectores que arrastran postergaciones desde hace años. “Vamos a empezar por los barrios que han estado postergados por años. Queremos que el vecino sienta que los impuestos vuelven en obras”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó directamente el plan de infraestructura con mejoras concretas para la vida cotidiana. “Esto no es solo asfalto, es calidad de vida, es que la ambulancia pueda entrar sin problemas, es que los chicos no pisen barro para ir a la escuela”, expresó.

Nuevo aumento en las carnicerías: las pulpas suben hasta un 13% y el consumo se traslada masivamente al cerdo

En paralelo, el intendente se refirió a las expectativas para el resto del verano y aseguró que el municipio llega con obras y servicios consolidados. “Hemos recuperado espacios públicos, la iluminación LED está en casi toda la costanera y tenemos una grilla de eventos para todos los fines de semana”, señaló. “Estamos trabajando las 24 horas para poner a Embalse de pie. Falta mucho, lo sabemos, pero el camino es este: gestión, obras y estar cerca de la gente”.