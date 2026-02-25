Fin de semana extra largo: se consolida la tendencia de las escapadas cortas

Se registró un fuerte aumento en la demanda turística para el próximo feriado largo, con destinos nacionales e internacionales impulsados por la financiación y la planificación anticipada de viajes. Según el relevamiento realizado por Despegar, se observa un marcado crecimiento en el interés por viajar, consolidando una tendencia que muestra cómo los argentinos continúan priorizando las escapadas cortas para descansar y cambiar de aire a lo largo del año.

En este contexto, la compañía registró un incremento del 46% en las búsquedas para destinos nacionales respecto del último mes, con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas liderando la demanda.

Entre los destinos más elegidos se destacan Córdoba, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Mendoza, opciones que permiten organizar tanto viajes de último momento como estadías planificadas con mayor anticipación. Este comportamiento refleja un viajero que busca experiencias diversas, desde escapadas urbanas hasta destinos de montaña y contacto con la naturaleza.

Brasil y Chile

En el plano internacional, las búsquedas crecieron un 23% en comparación con el último mes, con una fuerte preferencia por destinos regionales. Encabezan el ranking Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios, impulsados principalmente por la conectividad aérea, la competitividad cambiaria y la posibilidad de financiar el viaje.

Al comparar con el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo de 2025, la demanda muestra un desempeño aún más dinámico: las búsquedas para este feriado aumentaron un 75% en viajes nacionales y un 47% en internacionales respecto del mismo período del año pasado, lo que confirma una tendencia sostenida en la planificación de escapadas dentro del calendario de feriados.

Financiación y pago en dólares

En cuanto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa siendo el medio más utilizado, concentrando el 62% de las transacciones, seguida por Mercado Pago y tarjeta de débito. La financiación sigue siendo un factor clave en la decisión de compra: en viajes nacionales, el 45% de las operaciones se realizan en cuotas, con una marcada preferencia por planes de 3 y 6 cuotas.

Además, el pago en dólares continúa presente especialmente en viajes al exterior. Esta combinación entre financiación y opciones de pago flexibles permite que más argentinos puedan acceder y concretar sus viajes.

La gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, Paula Cristi, señaló: “Los fines de semana largos siguen consolidándose como una gran oportunidad para realizar escapadas durante el año. Observamos que los viajeros planifican cada vez más sus viajes combinando anticipación, financiación y búsqueda de experiencias, tanto dentro como fuera del país” y agregó que “hoy la flexibilidad en los medios de pago cumple un rol central: la posibilidad de pagar en cuotas o en dólares permite que más personas accedan a viajar y organicen mejor su presupuesto, impulsando la demanda para este tipo de feriados”.