Precios de útiles escolares en librerías de Córdoba 2026: la canasta escolar arranca en $77.099

La Cámara de Comercio de Córdoba informó que la canasta escolar 2026 registra nuevos valores de referencia para útiles escolares, a partir de un relevamiento realizado en librerías y papelerías de la ciudad.

Taxistas de Córdoba reclaman endurecer los controles para darle un mejor servicio al usuario

Según los datos oficiales, la canasta básica está compuesta por 20 productos, entre ellos carpeta, cartuchera, calculadora, lápiz, goma, hojas, lapicera, tijera, regla, fibras, plasticola, lápices de colores, cuaderno, témperas, afiche, sacapuntas, pinceles y block de dibujo, y tiene un costo promedio de $77.099.

En términos interanuales, los precios de los útiles escolares básicos muestran un incremento promedio del 4,4% respecto de 2025.

En tanto, la canasta completa, que suma cinco artículos más, mochila con ruedas, cuaderno de tapa dura, mapas, líquido corrector y crayones, alcanza un valor promedio de $140.289. En este caso, el aumento interanual es del 1,4%, explicado por algunos ítems que este año se ubican por debajo de los valores de 2025, como las mochilas.

Desde Ferniplast, Evelina Madeira, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), sostuvo que los precios muestran subas muy por encima de ese promedio general: “Con respecto al año pasado, todo lo que es rubro librería, aproximadamente un 25% más. La escritura por ahí ronda entre un 15% y un 20%. El que está más cerca del 25% tiene que ver más con la papelería”.

Los docentes privados de Sadop también adhieren al paro del lunes 2 de marzo

En relación con el nivel de actividad, explicó que el movimiento fuerte comenzó en los días previos al regreso a clases: “Ya se vio bastante movimiento con respecto a las listas del cole y los papás empezando a armar todo lo que tiene que ver con el cole”.

Así, señaló que el recorte aparece principalmente en los productos de mayor valor. “Hay familias más numerosas que reciclan mochilas o las heredan y las van pasando, entonces compran por ahí lo menos, que es lo más costoso”.

También remarcó que, a medida que avanzan los grados, las exigencias de las escuelas obligan a realizar nuevas compras: “Ya a medida que piden carpetas, lapiceras borrables u otras cosas más específicas, están obligados a comprar los papás”.

Finalmente, desde el comercio indicaron que las ventas se concentran entre fines de febrero y la primera quincena de marzo, con un arrastre posterior: “Muchos papás cobran ahora los primeros días de marzo y se equipan estos días; hasta mediados de marzo tenemos ventas, y también se ven algunos rezagados en abril”, explicó.