Muerte en Bouwer: la madre de Guadalupe Pedraza pide ser querellante y una investigación “profunda e independiente”

Valeria Soledad Romero, madre de Guadalupe Agostina Pedraza (25), pidió al fiscal José Mana ser querellante particular en la investigación del fallecimiento de su hija, ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el Establecimiento Penitenciario N° 3 Bouwer. Ese día se registró un incendio en la celda que compartía con María Flavia Ramallo, quien también murió a causa del fuego.

La presentación fue realizada con el patrocinio letrado del nuevo abogado de la familia, Diego Casado, quien subrayó que es necesaria una investigación “profunda, independiente y exhaustiva” de los hechos.

Guadalupe Pedraza había sido trasladada dos días antes desde el penal de Villa María. Se encontraba privada de su libertad sin condena firme y bajo custodia exclusiva del Estado Provincial al momento de su muerte, que se produjo en el marco de un incendio dentro de una celda de aislamiento, puntualizó el letrado.

Desde la querella sostienen que existen “gravísimas irregularidades” que deben ser esclarecidas, entre ellas: la presencia de colchones inflamables en una celda de castigo, la supuesta existencia de un encendedor en un sector donde las internas no pueden poseer pertenencias, matafuegos que no habrían funcionado, la demora del personal penitenciario en abrir las puertas pese a los pedidos de auxilio y la eventual inexistencia o deficiencia de protocolos de emergencia. Esa es la posición del querellante.

Asimismo, pidió que se investigue si existieron presuntas maniobras posteriores al hecho destinadas a uniformar versiones internas dentro del establecimiento.

“La vida de Guadalupe estaba bajo responsabilidad del Estado. Ingresó con vida y salió sin vida. El Estado tenía el deber jurídico de garante sobre su integridad”, señaló Casado.

La querella entiende que los hechos podrían encuadrar provisoriamente en figuras penales graves, sin perjuicio de la calificación definitiva que surja del avance de la investigación.

La pericia realizada por la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba arrojó que el fuego fue "intencional" y que las llamas comenzaron por la quema de colchones. El expediente no tiene ninguna imputación hasta el momento.