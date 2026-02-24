Nuevo aumento en las carnicerías: las pulpas suben hasta un 13% y el consumo se traslada masivamente al cerdo

El comerciante Marcelo Perdiguero confirmó una nueva suba en los precios de la carne que impactará principalmente en los cortes sin hueso.

Aumento de la carne

"Y más o menos en el mostrador va a ser algo así como las pulpas, un 10%. Las carnes más baratas, paletas, maruchas, carnes con hueso alrededor de un 6%. Pero las pulpas, principalmente la nalga entre un 10 y un 13%", aseguró en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

"El kilo de nalga hoy está en 22.000 pesos y después del aumento va a estar en 25.000 pesos. El lomo pasó de 22.500 pesos a 25.000 pesos. Los cortes más puntuales, los cortes que más se consumen de alta rotación son los que tienden a aumentar más y son los que nivelan el ingreso de la media en general para abajo con los cortes que tienen menos rotación", precisó Perdiguero.

Además explicó que este fenómeno responde a una lógica estacional vinculada al calendario escolar, que modifica los hábitos de compra de las familias.

"Más llegando a a la época escolar, la gente usa o el bife o la costeleta y tiende a caer el consumo del asado. Entonces, para compensar esa diferencia de precios que es el asado, que no sale tanto el fin de semana como salía hace dos semanas atrás, se tiende a reacomodar esa diferencia de precio en las pulpas, que es lo que más sale", agregó.

En cuanto a la imposibilidad de los comerciantes de absorber estos incrementos, el entrevistado remarcó la presión que ejercen los gastos operativos sobre el sector.

"En la carnicería es un poco más complicado porque los costos fijos ya han aumentado, vienen aumentando desde este último año y medio. Los costos fijos han aumento muchísimo. La única posibilidad que tiene el carnicero de hacer reacomodamiento de costos es cada vez que sube el producto, nuestra materia prima que es la carne. Tenemos muchos aumentos tanto en el personal como en la luz como en los impuestos", recalcó en diálogo con Andy Ferreyra.

El cerdo, el elegido

"El cerdo, por lo menos en mi negocio, ha crecido un 50%, entre un 50 y un 60% estos últimos 6 meses. Yo, por ejemplo, consumía 10 medias de cerdo, hoy estoy consumiendo 15, 16, y ha bajado en la misma proporción o quizás más el consumo de carne y ha aumentado muchísimo también el consumo pollo".

Por último el comerciante insistió en la necesidad de adaptarse a la coyuntura económica actual mediante la diversificación de la dieta. "Yo fomento que la gente consuma más carne cerdo, por lo menos hasta que esto se acomode”, recomendó.

JMP