Codini: “El consumo todavía no está activo, éste va a ser un año de reacomodamiento”

En una industria atravesada por la apertura comercial, la caída del consumo y el encarecimiento del financiamiento, Javier Codini, presidente de la firma de electrodomésticos con base en San Francisco, trazó un diagnóstico directo: “Los precios no van a bajar más. Hemos vendido con rentabilidad negativa”.

La compañía familiar —que produce, ensambla e importa lavarropas, secarropas, hornos y pavas eléctricas— cerró 2025 en un escenario complejo. Las ventas se sostuvieron en unidades, pero con márgenes deteriorados por la necesidad de liberar stock en un contexto de tasas que llegaron a rondar el 80% anual. “Era más caro mantener la mercadería financiada que vender incluso perdiendo margen”, explicó en entrevista con Ámbito.

Apertura, competencia y sobrestock

El empresario describió un cambio estructural en el mercado: “Terminamos compitiendo todos contra todos”. La apertura derivó en un aluvión de importaciones —principalmente desde China— y en una transformación del mapa comercial, donde fabricantes se volvieron retailers y retailers comenzaron a importar directamente.

“Hemos vendido con rentabilidad negativa para liberar stock financiado a tasas del 80%”.

Ese proceso generó sobrestock en todo el sector. Muchas empresas habían programado compras en el exterior en el primer semestre y recibieron la mercadería en agosto, justo cuando las tasas se dispararon. La combinación de crédito caro y precios en baja configuró, según Codini, “una mezcla explosiva”.

En ese marco, admitió que el diferencial de costos entre producir localmente y traer el producto terminado desde Asia es un desafío permanente. Aunque defendió la apertura como estímulo para la innovación y la mejora tecnológica, pidió “equilibrio” para competir en igualdad de condiciones.

Fabricar o importar, según el contexto

Codini explicó que la empresa alterna entre fabricación, ensamblaje e importación según las condiciones económicas. Los lavarropas semiautomáticos y centrífugas se producen íntegramente en el país; los automáticos combinan modelos ensamblados y otros importados. En volumen físico fabrican más; en facturación, pesan más los productos importados por su mayor valor unitario.

“Si nos dan a elegir, preferimos fabricar”, afirmó. Incluso anticipó la importación de bienes de capital durante 2026 para sostener la producción local. Sin embargo, reconoció que Argentina es un mercado relativamente pequeño y que amortizar moldes y procesos industriales lleva tiempo, lo que impacta en la renovación tecnológica.

Reforma laboral y empleo

Consultado por la reforma laboral recientemente aprobada en Diputados, Codini consideró que generará mayor competencia en el mercado de trabajo, pero relativizó su impacto directo en la contratación. “No estoy pensando en contratar a alguien para ver si después lo puedo despedir. Contrato si tengo demanda”, señaló.

Sí advirtió que las cargas sociales representan un factor relevante y que una eventual reducción podría mejorar costos. No obstante, descartó que eso implique una baja inmediata de precios: “Estamos en un límite muy bajo. En 2026 la rentabilidad va a ser muy baja; va a ser un año de acomodamiento”.

“No contrato para despedir después; contrato si la demanda lo justifica”.

El empresario también planteó que una indemnización elevada puede poner en riesgo la continuidad de una pyme. “Una firma puede quebrar por eso”, afirmó, al describir situaciones donde litigios laborales terminan superando la capacidad financiera de empresas pequeñas.

Para 2026, Codini proyecta un crecimiento cercano al 10% en facturación, con una redefinición del portfolio y del mix entre producción e importación. El horizonte, dijo, dependerá en gran medida de la recuperación del consumo, que aún no muestra señales firmes de reactivación. “El consumo todavía no está activo. Este año será de acomodamiento; en 2027 vamos a tener las cosas más claras”, concluyó.