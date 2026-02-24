El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 24 de febrero

Este martes 24 de febrero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.340 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.390.
Dólar Blue
- - Compra: $1.409
- - Venta: $1.440.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.392,82 para la compra, y $1.394,61 para la venta.
Este martes 24 de febrero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.340.
- - Venta: $1.400.
BBVA
- - Compra: $1.345.
- - Venta: $1.395.
ICBC
- - Compra: $1.350.
- - Venta: $1.405.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.351.
- - Venta: $1.391.