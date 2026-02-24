Taxistas de Córdoba reclaman endurecer los controles a choferes de apps de viajes no inscriptos

Claudio López, del Sindicato de Taxistas de Córdoba, volvió a reclamar que se endurezcan los controles a los conductores de las aplicaciones del transporte luego de que las autoridades municipales adoptaran una medida en ese sentido.

Controles a las app

"Nosotros lo veníamos diciendo de hace rato de que empezaran los controles sobre el sector mismo del taxi y los vehículos particulares. Hay queja de los usuarios que los vehículos son muy viejos por parte de las aplicaciones”, afirmó en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)” .

“Hay que endurecer los controles para darle un mejor servicio al usuario en cuanto a calidad y seguridad, y mejor precio", agregó en diálogo con Julio Kloppenburg.

"Nosotros adherimos, los taxistas están trabajando también con las aplicaciones, pero hay falencias y no están cumpliendo tanto Uber como Cabify con la reglamentación de la ordenanza 13.549", insistió.

Además señaló que al "sector del taxi lo sacuden a tarifazos con aranceles” y “con tasa municipales”. “Nosotros hemos pedido el alivio fiscal. La clase política no quiere hacer eso. La ineficiencia de los funcionarios públicos, la falta de comprensión en la temática. El transporte está en crisis", enfatizó López.

El dirigente gremial consideró que el intendente "(Daniel) Passerini debería hacer profundos cambios y resolverle los problemas a la gente”.

“En este caso, la movilidad que es importantísima en la economía de nuestra ciudad, le genera un deterioro de la economía, trastorno a a los usuarios", puntualizó.

“Entendimos que es un tiempo prudente para empezar a controlar de manera fehaciente y exhaustiva, ya que los inscriptos no han sido lo que esperábamos”, expresó el subsecretario de Movilidad y Tránsito, Eduardo Ramírez.

“Tras la ordenanza aprobada tenemos la obligación de empezar a controlar”, subrayó el funcionario en declaraciones a El Doce.

En Córdoba habría alrededor de 10 mil personas trabajando con autos de aplicaciones, pero solo unas mil realizaron el trámite correspondiente.