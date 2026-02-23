Piguillem cuestionó el nivel de cumplimiento de las promesas de Passerini a un año del último discurso

En la previa de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, prevista para el próximo domingo, el concejal Sergio Piguillem realizó un balance del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por el intendente Daniel Passerini en su discurso inaugural de 2025.

El edil radical sostuvo que revisó “cada una de las promesas e iniciativas” formuladas hace un año y afirmó que el nivel de avance es reducido. “Es un momento institucional de relevancia, donde el intendente expone su hoja de ruta. Por eso resulta pertinente analizar qué ocurrió con los anuncios del año pasado”, planteó.

Promesas y ejecución

Entre los puntos señalados como incumplidos o con escaso desarrollo, Piguillem mencionó la implementación del voto joven desde los 16 años, la construcción de una escuela municipal en Villa Inés, la puesta en marcha de un hospital veterinario y el plan de pavimentación de 800 cuadras. También incluyó el compromiso de instalar 223 domos y 396 cámaras de seguridad, así como la creación de un portal de transparencia para las compras municipales.

En materia sanitaria, indicó que de los dos centros de salud mental anunciados sólo uno fue construido, mientras que se encuentra en ejecución una sala de internación para pacientes con adicciones en el Hospital Príncipe de Asturias. El concejal también cuestionó la falta de avances en el marco regulatorio del transporte urbano, iniciativa que —según señaló— tuvo un tratamiento inicial en comisión, pero no prosperó en el Concejo.

Críticas a la gestión

Piguillem sostuvo que el balance general arroja “más anuncios que resultados concretos” y consideró que áreas como transporte y seguridad continúan presentando dificultades estructurales. En ese sentido, afirmó que las soluciones implementadas no lograron revertir los problemas de fondo.

Desde el bloque radical señalaron que el nuevo discurso del intendente representa una oportunidad para presentar un diagnóstico actualizado y un plan de acción con metas verificables. “Esperamos que se exponga un rumbo claro para abordar los desafíos centrales de la ciudad”, concluyó el concejal.

La apertura de sesiones marcará así el inicio formal del período legislativo 2026, en un contexto donde la oposición anticipa un debate centrado en el cumplimiento de compromisos y la planificación de políticas públicas para el año en curso.