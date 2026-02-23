Juez se suma a LLA: “Milei aprendió a usar el freno de mano y hoy es un presidente más político”

En la jornada de hoy se conoció que Luis Juez se sumó de manera orgánica al bloque de La Libertad Avanza, comandado por Patricia Bullrich. El cordobés, que hasta hace unos días conformaba una alianza parlamentaria con el oficialismo desde su monobloque del Frente Cívico, decidió dar un paso más e integrará la bancada violeta. “Estoy en el bloque de La Libertad Avanza como un senador que no es de La Libertad Avanza, pero que integra ese bloque. He decidido acompañar las políticas parlamentarias del Gobierno nacional, y lo hago orgánicamente, a través de su bloque parlamentario”, afirmó el senador.

A la par, en medio del debate por la reforma laboral, el senador trazó una definición política de fondo sobre Javier Milei: considera que el presidente dejó atrás la etapa de outsider y hoy ejerce la conducción con mayor madurez y sentido estratégico.

“Descubrió que entre los dos asientos hay una palanca que es el freno de mano”, graficó el legislador, en referencia a un presidente que —según su mirada— aprendió a administrar tiempos, negociar y calibrar decisiones sin resignar rumbo. Para Juez, el cambio no es menor. Sostiene que en estos 24 meses Milei “se consolidó”, fortaleció su posición parlamentaria y logró instalar una hoja de ruta clara. “Ya no podés hablar de un outsider. Construyó una herramienta política desde cero, ganó y hoy tiene liderazgo”, resumió.

De outsider a conductor político

El senador destacó una evolución en el tono y en la forma de ejercer el poder. Señaló que el presidente muestra ahora una actitud “más mesurada, más reflexiva y más política” que en el inicio de su mandato.

En su análisis, esa transformación fue clave para sostener gobernabilidad en un contexto adverso y ampliar márgenes de negociación en el Congreso. “Aprendió que no hace falta acelerar en todas las curvas”, insistió, reforzando la idea de un Milei que conserva firmeza discursiva pero ajusta estrategias.

Juez interpreta que el fenómeno libertario modificó el sistema político y “levantó la vara” del debate público, obligando a oficialismo y oposición a redefinir posicionamientos. En ese marco, considera que el Presidente logró consolidar una base de apoyo estable y ampliar su capacidad de incidencia institucional.

Reelección y consolidación del modelo

El senador fue más allá del análisis coyuntural y explicitó su posicionamiento electoral. “Estoy trabajando para la reelección del presidente Milei”, afirmó, aun sin integrar formalmente La Libertad Avanza. Según argumentó, el Gobierno necesita un segundo mandato para consolidar reformas estructurales y estabilizar un modelo económico y cultural que —a su entender— recién comenzó a desplegarse. “Necesita consolidar una idea, una estructura y una dirección”, planteó.

En esa línea, sostuvo que la continuidad permitiría profundizar cambios que estaban bloqueados por inercias históricas del sistema político argentino. “Si la vara se empieza a levantar, el debate va a ser mucho más interesante en los próximos años”, expresó.

Un liderazgo que se afirma

Para Juez, el escenario actual contrasta con los pronósticos iniciales que anticipaban una gestión breve o inestable. “Hace 24 meses muchos decían que no duraba. Hoy se ha parado, consolidó una estructura y nos sentimos más fuertes en el Senado”, afirmó.

El legislador considera que la oposición deberá construir una alternativa competitiva si pretende disputar el poder en el próximo turno electoral. “Si no te gusta este rumbo, preparate y armá algo mejor”, lanzó. De cara al discurso presidencial en el Congreso, anticipó que irá a escucharlo “con respeto”, reconociendo que el presidente logró instalar una dirección clara y sostenerla en el tiempo.