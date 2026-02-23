La AFA convoca a un paro del fútbol el fin de semana en que juegan Estudiantes de Río Cuarto vs Instituto

La Asociación del Fútbol Argentino convocó a un paro de actividades para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, lo que pone en riesgo la disputa de la 9ª fecha del Torneo Apertura de Primera División y la 4ª de la Primera Nacional, justo el fin de semana en que están programados los partidos entre Estudiantes de Río Cuarto e Instituto, y Belgrano frente a Sarmiento en Córdoba.

La medida fue resuelta por unanimidad en reunión de Comité Ejecutivo, según se informó en un comunicado oficial. Desde la entidad reconocieron que existe un pedido de cancelación de la fecha 9 del Apertura, en medio de la creciente tensión institucional. El conflicto se enmarca en el enfrentamiento entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el titular de la AFA, Claudio Tapia.

En ese contexto, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, afirmó tras una reunión dirigencial que “no se descarta parar el torneo”, al advertir sobre lo que consideran un avance sobre la autonomía del fútbol argentino.

El trasfondo incluye diferencias por cuestiones regulatorias vinculadas a la Inspección General de Justicia y el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas, un punto que genera posiciones enfrentadas dentro del ámbito deportivo y político. Desde la AFA plantean una defensa institucional, mientras que desde el Gobierno sostienen su postura reformista.

De concretarse la suspensión, el impacto alcanzaría a clubes, contratos televisivos, patrocinadores y trabajadores del sector. Por el momento, no hay confirmación definitiva sobre la cancelación de los partidos, pero la convocatoria al paro abre un escenario de incertidumbre para el calendario del fútbol argentino.