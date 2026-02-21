Belgrano enamora, pero no termina de despegar

Hay una mezcla de sensaciones en Alberdi. A los hinchas de Belgrano se les infla el pecho por tener en el equipo a jugadores como Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni, que en gran nivel están representando la sangre celeste partido a partido. Sin embargo, el empate que cosechó el viernes en Florencia Varela les dejó un sabor amargo. Tanta es la expectativa e ilusión que un empate de visitante no es suficiente. Es más, algún que otro fanático ‘pirata’ dijo: “El golazo del ‘Chino’ merecía una victoria”.



Golazo.

Esa palabra se repite con entusiasmo este año en el ámbito de Belgrano. El ‘Chino’ y el ‘Mudo’ generan que haya goles con estética. “Zelarayán en cada gol tiene una premisa: no valen los goles feos”, escribió hace unas horas Joaquín Valenzuela, periodista de radio Sucesos. Esa es una sensación generalizada con estos dos talentosos en el campo de juego, que hacen jugadas fuera de lo común. Dentro de un fútbol de escaso vuelo, brillo y lucidez, el ‘10’ y el ‘20’ de la ‘B’ juegan a otra cosa, juegan a eso que tanto nos gusta: a la pelota... y además, al fútbol.



Belgrano sigue invicto en el torneo: tres triunfos (2-1 a Rosario Central, 1-0 a Banfield y 1-0 a Independiente Rivadavia) y tres empates (1-1 con Tigre, 0-0 con Argentinos Juniors y 1-1 con Defensa y Justicia). Suma 12 puntos y está en los puestos de vanguardia de la Zona B. Pero la sensación es que podría tener más puntos. Algo falta para poder consolidarse en resultados. El juego está, restan detalles. Que no son nimiedades y en este fútbol tan competitivo y de rachas, no aprovechar el momento duele.

Por eso, dolió la igualdad del viernes por la sexta fecha del Torneo Apertura. “Era un partido para llevarse los tres puntos, sabíamos que iba a ser difícil. Ganando de local este punto va a servir y mucho. Lo importante es que nos vamos con una sensación amarga empatando de visitante. El equipo siempre quiere ser protagonista”, declaró Zelarayán al término del juego en Florencio Varela.



Esa sensación agridulce es porque las ilusiones son grandes en barrio Alberdi. Lo escribió días atrás el escritor y fanático del ‘Pirata’ Ángel Sebastián Ramia: “Che, Belgrano, estamos embobados, ciegos, boludos de felicidad. Yo me pongo colorado cuando la gente me lo dice, pero de puro sonso. Se me traban los dedos y se me atoran las palabras”.

Vázquez-Zelarayan, la dupla que le da lustre al juego de Belgrano

Y claro que el hincha se ilusiona: hay argumentos para hacerlo. “El talento y la categoría no son materia abundante en el fútbol de estos tiempos, donde la rigidez y la intensidad se declaman como verdades absolutas y amagan con convertirse en valores universales”, escribió hace unos días Hugo Caric, periodista de Perfil Córdoba, resaltando la importancia de la dupla Vázquez-Zelarayán. Y agregó: “Las remakes de ‘El Mudo’ y ‘El Chino’ (por ahora, con Emiliano Rigoni como tercero en discordia) le dan lustre al juego de Belgrano... y también un poco de brillo a una opaca Liga Profesional, donde prevalecen las luminarias de los fuegos de artificio que preceden a los pitazos iniciales”.

Los ‘Piratas’ están ilusionados, creen que pueden dar más si estos dos talentos están en órbita. Y los hinchas neutrales se entusiasman con ver algo distinto. Es que pasan los años y la frase de Eduardo Galeano sigue más vigente que nunca: “Somos mendigos de buen fútbol”. En la zona del 'Pirata' están el Tigre de Davobe, el Independiente Rivadavia de Villa, el Rosario Central de Di María, el River de Gallardo y el Racing de Costas como los ‘cucos’. “En este fútbol no hay ‘cucos’”, supo decir la ‘Pepona’ Reinaldi en una tertulia futbolera en La Librería, que está sobre la cañada. Por eso, hay ilusiones. El empate con Defensa arruinó un poco la salida del finde, pero al ver los números y cómo juegan los rivales, en Alberdi la ilusión es Gigante.

El andar ‘pirata’ en el Apertura

* 12 puntos en 6 partidos.

* Tres victorias, tres empates y ninguna derrota.

* 6 goles a favor, 3 en contra.

* Zelarayán lleva dos goles en el torneo.

* El ‘Chino’ es el goleador del equipo junto al juvenil Lautaro Gutiérrez.

* Por la séptima fecha, el martes, a las 21.30, recibe en Alberdi a Atlético Tucumán.

Dos presentaciones

En el partido que Belgrano afrontó el viernes ante Defensa y Justicia, el técnico Ricardo Zielinski hizo debutar a dos pibes surgidos de las divisiones inferiores del club: Ramiro Tulián y Álvaro Ocampo. Por ambos juveniles hay muchas expectativas. El ‘Ruso’, desde su regreso al club, ya subió a Primera a cuatro jugadores. Además de los dos referenciados, debutaron Gonzalo Zelarayán y Lautaro Gutiérrez. En el predio de Villa Esquiú celebran los formadores. Por otro lado, por estas horas se podría anunciar la llegada de Nicolás Fernández. El ‘Indio’, mediocampista uruguayo de 27 años, llegaría proveniente de Godoy Cruz. Una vez arreglados los detalles del contrato, firmará por tres años con la institución de Alberdi. La salvedad es que a última hora se sumó Peñarol de Montevideo con fuertes intenciones de hacerse de los servicios del volante.