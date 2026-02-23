La Calera cerró la edición 2026 del Festival del Lómito con más de 45 mil asistentes

Con más de 45 mil asistentes durante dos noches en La Calera, el Festival del Lómito cerró su edición 2026 con un impacto económico estimado en 4 mil millones de pesos, según datos oficiales difundidos por el intendente Fernando Rambaldi, quien destacó la convocatoria, el carácter autosustentable del evento y el alto nivel de satisfacción registrado por el Centro Estadístico Municipal.

Sobre el balance general, el intendente afirmó que "después de tres años que nos ha tocado organizarlo, hemos ido aprendiendo de los errores y sumando experiencia; este año te puedo decir que paso de excelente a fantástico. Pero la vara siempre se puede seguir levantando”.

“Hemos tomado la decisión de profesionalizar el festival; por primera vez cobramos una entrada y la gente respondió muy bien, con más de 45 mil personas. Eso nos permite ya pensar en extender la cantidad de días el año que viene, traer más artistas del nivel que trajimos y seguir generando un impacto económico muy positivo en toda la ciudad”, expresó.

También se refirió a la concurrencia: “Teníamos miedo de que la concurrencia disminuyera un poco, porque cuando se cobra entrada, a algunas personas puede resultarles complicado pagar”.

De acuerdo al Centro Estadístico Municipal, el 85,3% de los asistentes estuvo de acuerdo con el cobro de entradas para financiar el festival y el 94,1% consideró que el precio fue accesible. Además, el 75,4% calificó el evento con cinco estrellas y el 21,7% con cuatro; el 94,6% aseguró que lo recomendaría, el 99,5% que volvería a participar y el 98% que regresaría a la ciudad. También el 95,6% consideró razonables los precios de los productos.

Impacto económico y turismo

Sobre los artistas, mencionó la participación de Jorge Rojas como figura principal del sábado y el debut en la ciudad del grupo Desakta2, quienes, según indicó, se mostraron “fascinados por el público y la organización”. La grilla incluyó además cinco artistas locales surgidos del Pre-Lomito y dos escuelas de danza, junto a más de 70 artesanos y unos 50 puestos de comida.

El intendente aseguró que el movimiento económico alcanzó no solo al predio del festival sino también a hoteles, comercios, estaciones de servicio y trabajadores informales.“Hemos calculado un impacto económico en total de 4 mil millones de pesos, el doble de presupuesto total mensual del municipio”.

Finalmente, aseguró: “Por lejos este ha sido la mejor temporada turística de la calera de los últimos 20 años" y vinculó el resultado con otras propuestas como Laguna Azul, el circuito gastronómico, los museos locales y la proyección de nuevos eventos deportivos que pasarán por la ciudad.