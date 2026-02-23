Paicor: crecen las inscripciones y prevén sumar 30 escuelas

A unas semanas de la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, el Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor) registra un crecimiento sostenido en las anotaciones, en un contexto de mayor demanda del servicio alimentario en escuelas de toda la provincia, según indicaron desde la coordinación.

El año pasado, el Paicor registró 309 mil raciones diarias y debió ampliar su cobertura con la apertura de 34 nuevas escuelas, pasando de 3.334 a 3.368 establecimientos. Para 2026, el Gobierno provincial ya presupuestó la incorporación de aproximadamente 30 escuelas más en toda la provincia.

En diálogo con Radio Punto a Punto, en el programa "Es por acá", el titular del Paicor, Ezequiel Ghione, afirmó que "el porcentaje de los que se van anotando nuevos viene creciendo, viene aumentando”. Además, confirmó: “El año pasado terminamos en 309.000 chicos. Este año pensamos que vamos a estar arriba fácilmente de ese número”.

En términos comparativos, el salto más fuerte se dio entre 2024 y 2025, con 59.667 nuevos beneficiarios. Para este ciclo lectivo, si se concreta la proyección oficial, el incremento volvería a consolidar la tendencia alcista, aunque aún no hay un porcentaje definitivo porque el proceso de inscripción continúa abierto.

Desde la Provincia indicaron que el principal requisito que explica la demanda es no alcanzar el ingreso equivalente a la canasta básica del grupo familiar. “Había personas que no llegaban a la canasta básica, la mayor cantidad de gente que teníamos ingresado era por eso la canasta. Este año vemos también que va pasando lo mismo”, explicó Ghione.

La ampliación prevista para 2026 podría sumar alrededor de 15.000 alumnos nuevos solo en las escuelas que comenzarán a brindar el servicio este año. A eso se agregan las inscripciones en los 3.368 establecimientos ya existentes, donde el ingreso es permanente para quienes cumplen los requisitos.

Para acceder al Paicor, "los estudiantes deben estar matriculados en el ciclo lectivo vigente y pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no alcancen el equivalente a la canasta básica", detalló.

Incorporación del maní y regionalización de menús

En paralelo al crecimiento del padrón, el Paicor avanzará este año en la incorporación del maní en 400 escuelas, tras haberlo incluido previamente en los módulos alimentarios que se entregan durante el receso en el interior provincial. La miel ya forma parte de esos módulos y ahora se analiza combinarla con pasta de maní para desayunos o colaciones.

“El fin es lograr varias cosas, mejorar la calidad nutricional, y aparte lograr la autonomía alimentaria, porque te imaginas el maní, el 80% de la producción nacional es cordobesa, y es denominado un superalimento mucho más económico”, indicó el titular del programa.

Además, tras la reformulación del pliego nutricional en 2025 con participación de universidades provinciales, este año comenzará una segunda etapa de regionalización de menús. En localidades del norte provincial, por ejemplo, se analiza reemplazar preparaciones menos aceptadas por opciones como cazuela de cabrito, adecuando la propuesta alimentaria a los hábitos y productos característicos de cada región.