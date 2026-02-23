“Solo pido que se haga justicia y que aprueben la ley de baja de inimputabilidad”: el mensaje de la joven baleada en barrio Yapeyú

Después de 23 días internada en el Hospital Córdoba, Luna López recibió el alta médica y regresará a su casa tras haber quedado parapléjica en medio de un tiroteo en barrio Yapeyú.

“Estoy muy emocionada, me voy a casa”, expresó. Entre lágrimas, agregó: “Me voy contenta de reencontrarme con mi hija, con una nueva casa, un nuevo estilo de vida. Nunca imaginé verme así, en silla de ruedas, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida. Hay que seguir trabajando y empezar a ver la vida de otra forma”.

"Mi hijo está vivo, alguien lo tiene", el padre de Lian Flores, a un año de su desaparición

Además de la alegría por el reencuentro con su hija, Luna realizó un fuerte pedido de justicia. “Solo pido que se haga justicia, que aprueben la ley de baja de inimputabilidad y que sean condenados. Fueron adultos para disparar y hacer daño. Que paguen. Que se haga justicia porque me arruinaron la vida. Pienso mucho en mi hija y por poco la dejo sola. Quiero que paguen para que esto no vuelva a pasar”, remarcó.

La joven volverá a una vivienda que su familia está acondicionando para facilitar su movilidad y permitirle retomar su actividad laboral. “Es grande pero falta poco para terminar la obra. Tenemos que armar nuestro negocio nuevamente para volver a trabajar. Tengo que empezar rehabilitación y seguir adelante”, señaló.

Paicor: crecen las inscripciones y prevén sumar 30 escuelas

Por el ataque fueron detenidos tres menores de entre 16 y 17 años, quienes permanecen alojados en el Complejo Esperanza. Dos de ellos cuentan con antecedentes delictivos. Además, fue arrestado un hombre mayor de edad, apodado “El Negro Juan”, señalado como el presunto proveedor de las armas utilizadas en el hecho.