Córdoba inauguró la primera escuela del país con orientación en Industrialización de Productos Lácteos

La provincia de Córdoba inauguró en la localidad de Freyre la Escuela Secundaria con Formación Profesional “Clemar Cerutti”, la primera institución de la Argentina en otorgar el título de Bachiller con orientación en Industrialización de Productos Lácteos, una propuesta única en el país que articula educación técnica y desarrollo productivo regional.

El acto fue encabezado por el gobernador Martín Llaryora, quien destacó que se trata de una escuela “innovadora” y “de futuro”, diseñada con estándares y contenidos específicos que hoy no existen en la Argentina. La orientación fue definida en función del perfil productivo de Freyre y la región, fuertemente vinculados a la industria láctea.

El proyecto se originó en 2022, cuando Clemar Cerutti donó el terreno y aportó recursos económicos para que la comunidad contara con una escuela técnica. La iniciativa fue canalizada por el municipio y contó con el acompañamiento del Gobierno provincial, que destinó fondos para finalizar la obra.

El nuevo edificio, de 1.054,82 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, cuenta con laboratorio, aulas específicas para distintas áreas, comedor Paicor, patio cubierto y espacios destinados a la formación técnica. El equipamiento incluye netbooks y kits de ciencia y tecnología aportados por la Provincia, además de instrumental para el laboratorio provisto por la firma Manfrey.

Con la puesta en marcha de esta escuela técnica única en la Argentina, Córdoba suma una nueva propuesta educativa que vincula formación secundaria, capacitación profesional e industria regional, consolidando a Freyre como referencia nacional en educación orientada al sector lácteo.