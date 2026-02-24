Bullrich desplazó al kirchnerismo del Senado: nueva victoria, más desconfianza interna

La Libertad Avanza consiguió desplazar al kirchnerismo de todos los cargos de autoridad en el Senado. El movimiento, definido como una “picardía” incluso por los propios, anotó un nuevo punto a favor de Patricia Bullrich, quien a medida que obtiene victorias legislativas suma desconfianzas. ¿Demasiado protagonismo para alguien que no lleva el apellido Milei?

Bullrich se convirtió en la gran figura del Congreso luego de encabezar las negociaciones y conseguir la media sanción en el Senado para la reforma laboral. La exministra celebró el logro en sus redes con un video que no cayó muy bien entre los libertarios. “Parece un spot de campaña como si ya se estuviera lanzando”, aseguró a PERFIL en esos días un legislador oficialista.

Menos de diez días después se volvió a llevar todas las miradas. Durante la sesión del martes propuso como vicepresidenta del Senado a la jujeña Carolina Moisés, quien integró el interbloque peronista hasta el lunes. Se trató de una embestida contra la bancada que conduce José Mayans, que ahora quedó sin autoridades.

Bullrich tiene intenciones de jugar en la Ciudad en 2027 a pesar de que ese sea el territorio donde quiere pisar fuerte Karina Milei. En La Libertad Avanza todos saben que cruzarse en el camino de la hermana del presidente es un problema, pero la senadora tiene una carta: “Le está llevando al Ejecutivo en bandeja de plata un montón de leyes y acuerdos que no se hubieran conseguido. Sabe negociar con los aliados y también con los traicioneros”, reflexionó un asesor de la Cámara alta.

La semana en el Senado comenzó agitada. El lunes Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) anunciaron su salida formal del interbloque Unión por la Patria, presidido por Mayans. Aunque continuarán en el bloque denominado Convicción Federal, trabajarán fuera de la órbita del kirchnerismo.

La noticia generó una alerta en la oposición. Con el reordenamiento que se produjo en el Senado con el recambio de bancas, los nuevos aliados, el PRO y la UCR La Libertad Avanza quedó a un voto de los dos tercios que se requieren en el Senado para asuntos como, por ejemplo, la designación de jueces de la Corte o el Procurador. El oficialismo tiene 47 de 48.

Cada voto tendrá un valor inconmensurable y, en este contexto, Bullrich propuso a Moisés como vicepresidenta de la Cámara alta.

La vicepresidencia estuvo destinada siempre a la primera minoría. Por eso, apenas escuchó los nombres propuestos por Bullrich, Mayans tomó la palabra. “Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, dice el Martín Fierro”, dijo fiel a su estilo. El senador cuestionó a La Libertad Avanza, habló de “atropello” y de falta de respeto al reglamento.

Sin embargo, según consignaron fuentes parlamentarias a PERFIL, dejar afuera al peronismo no constituye una irregularidad, sino una ruptura de las formas con las que históricamente se repartieron los cargos de conducción. La misma discusión atraviesa la conformación de las comisiones: por proporcionalidad, al peronismo le correspondería tener 6 senadores en cada una, pero en La Libertad Avanza empujan para que ese número sea menor. “En ese caso tampoco hay una violación expresa al reglamento porque es redondear un número para abajo. Es una picardía bien de Bullrich”, aseguró un hombre que trabaja en el Senado.

Con el movimiento de la vicepresidencia, Bullrich debilitó aún más al ya desgastado peronismo y sumó una nueva aliada férrea: Moisés. La senadora está enfrentada con Cristina Fernández y con la conducción del PJ nacional, que decidió intervenir el partido en su provincia y expulsarla. En teoría, en Convicción Federal pretenden apoyar al Gobierno Nacional aunque con condiciones. El devenir de las sesiones dirá si eso es real o si se trata del mismo eufemismo que usan los gobernadores aliados para justificar su respaldo ciego a Milei.

La designación de Moisés fue la única que generó ruido. El resto de los cargos fueron repartidos tal y como estaba esperado: Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) fue ratificado como presidente provisional; Carolina Losada (UCR), vicepresidenta primera; y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba), vicepresidenta segunda.

Hay quienes dicen que en la reunión preparatoria el oficialismo le propuso al kirchnerismo quedarse con la vicepresidencia tercera. La oferta fue tomada como una “falta de respeto”, un concepto que repitió Mayans en el recinto.

Todos los caminos conducen al 2027

El último movimiento de Bullrich en el Senado contó con el aval de Casa Rosada. Su desembarco en la Cámara alta significó un nuevo dinamismo para el bloque libertario y en el Ejecutivo la consideran una figura valiosa. Pero la idea de que su enorme protagonismo comienza a generar malestar se repite por lo bajo. Algunos llegan a hacer bromas: “No sería la primera vez que se va del partido donde crece”, dijo un mileísta.

Por eso hubo quienes no pasaron por alto la reunión del martes 23 entre Manuel Adorni y Pilar Ramírez. El jefe de Gabinete le entregó a la legisladora porteña un paquete de 66 proyectos para que sean presentados este año en la Legislatura de la Ciudad. Hubo foto y se consiguieron títulos grandilocuentes en los medios.

Aquellos que siguen las internas de La Libertad Avanza interpretaron el encuentro como una especie de ratificación del karinismo en el terreno donde planea jugar Bullrich en 2027. Desde el entorno de Ramírez, mujer de confianza de Karina, negaron que se pueda hacer alguna doble lectura del encuentro. “Manuel ya le había dicho a Pilar que le iba a pasar los proyectos. Incluso lo manifestó en notas. Por agenda quedaron en reunirse el martes, pero no hay ningún mensaje detrás”, subrayaron.

En el Senado, la maniobra que dejó al peronismo sin lugares de conducción y las negociaciones por la reforma laboral confirmaron a Bullrich como el personaje destacado de La Libertad Avanza en el Congreso. La pregunta es si ese rol la enfrentará a la hermana del presidente o si lograrán convivir cuando regrese el tiempo de las disputas electorales.



