Milei habría invitado a legisladores a Olivos, para “celebrar” los triunfos en el Congreso

El presidente Javier Milei habría cursado invitaciones a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a celebrar en un cena el domingo, luego del discurso de inauguración de las sesiones ordinarias a Olivos. El domingo a las 21, el Presidente dará inicio formal a un nuevo periodo ordinario en el Congreso.

Así lo confirmaron al menos tres fuentes de LLA a PERFIL, aunque reina el hermetismo sobre los detalles de la invitación. Se trata de un convite con el que el jefe de Estado buscará celebrar la performance del oficialismo durante el periodo extraordinario de sesiones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si todo marcha acorde a los planes de Milei y del Gobierno, en las sesiones del jueves y viernes próximos quedarán ratificadas varios proyectos que son claves para el oficialismo: La reforma Laboral, la re adecuación de la Ley de Glaciares, el nuevo régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur Unión Europea entre otros.

La cena a la que habría invitado Milei a los disputados y senadores libertarios, será un momento de celebración luego de un diciembre y febrero movido en materia legislativa, en los que además se aprobó el primer presupuesto libertario y la Ley de Inocencia Fiscal.

Este martes Milei realizó la primera reunión de Gabinete del año en la que se repasaron los principales puntos de la gestión hasta el momento, y se plantearon los desafíos de la agenda de reformas y de la agenda legislativa. Además, la cena que se realizaría en Olivos se daría en medio de la peor crisis que atraviesa el peronismo en años, sin conducción y con bloques cada vez más Fragmentados tanto en Diputados como en Senado.

Avanza el acuerdo LLA-PRO para crear la Justicia laboral porteña

El antecedente de los "héroes" y el escenario legislativo

El modelo de este encuentro se remontó a septiembre de 2024, cuando Milei agasajó en Olivos a los diputados que respaldaron su veto a la movilidad jubilatoria. En aquella oportunidad, el Presidente calificó de "héroes" a los 87 legisladores que frenaron lo que él definió como un intento de los "degenerados fiscales" por destruir el equilibrio de las cuentas públicas. Aquella cena, donde cada asistente abonó 20.000 pesos por su plato, sentó las bases de esta dinámica de reuniones autofinanciadas.

A diferencia de aquel asado, donde la invitación se amplió a sectores del PRO, el MID y un ala del radicalismo, esta vez el foco central estuvo puesto en la consolidación de La Libertad Avanza como bloque compacto. Sin embargo, no se descartó que algunos aliados estratégicos que acompañaron las reformas de febrero recibieran el llamado a último momento. El clima de victoria que reinó en la previa respondió a la sensación oficial de haber superado el primer gran filtro parlamentario del año sin fisuras internas.

Finalmente, el discurso del domingo marcará el tono de la relación que el Ejecutivo pretende mantener con el Poder Legislativo durante el resto de 2026. Con el respaldo de las leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias, Milei planeó redoblar la apuesta en su mensaje por cadena nacional. La cena en la quinta presidencial cerró así un ciclo de trabajo intensivo que, para el Gobierno, significó la validación definitiva de su programa económico y de seguridad en el ámbito parlamentario.

TC