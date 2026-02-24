Milei reunió a su Gabinete para repasar los logros de gestión y los objetivos para 2026

El presidente Javier Milei volvió a reunir a su Gabinete por primera vez en el año en la mañana de este martes, para repasar los principales hitos de la gestión, monitorear el avance de las negociaciones legislativas (que hasta acá vienen siendo exitosas para la Casa Rosada en el período de sesiones extraordinarias), plantear el escenario para la apertura de sesiones ordinarias y comenzar a delinear un hoja de ruta para el 2026.

“El gobierno más reformista de la historia” se prepara para un 2026 en el que deberá acelerar tanto las reformas que el Gobierno pretende implementar, y aprobar en un Congreso favorable el paquete de leyes que el jefe de Estado entiende indispensables para él segundo tramo del mandato.

La aceleración de las reformas no es casual. En el dispositivo partidario que conduce la hermana del Presidente, Karina Milei, son conscientes de que no resta mucho tiempo para comentar a definir candidaturas. Tiene aproximadamente un año a sabiendas de que los gobernadores desdoblarán los calendarios en sus provincias.

Por ello el Presidente le solicitó a sus ministros que le acercasen una carpeta con cada de las transformaciones que quieren llevar adelante en sus áreas.

Un monitoreo más exhaustivo de la gestión y de cada una de las áreas ya viene realizándose de la mano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien desde el 4 noviembre pasado busca darle una impronta diferente a la de Guillermo Francos.

En ese marco la reunión de Gabinete busca continuar fortaleciendo la gestión, seguir galvanizando al equipo de trabajo y cerrar filas ante un escenario económico que no deja de generar preocupación.

Pese a ello, en los despachos oficiales señalan que el cierre de las fábricas, tiene que ver con el costo del “reordenamiento de la macroeconomía” y el parto de un nuevo “régimen económico”.

Además señalan que la inflación cederá en la medida que se re monetice la economía, y la demanda de dinero (peso) vaya en aumento.

El Presidente y su equipo además de repasar la agenda legislativa para lo que queda de las extraordinarias esbozaron el camino hacia adelante, pensando en que el próximo domingo estarán planteados los principales temas.

Quedará pendiente el envío del nuevo Código Penal, una reforma tributaria que todavía está en estudio y hasta una reforma política que que perfeccione la Boleta Única de Papel (BUP), elimine las PASO e introduzca cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

Además de Milei y el jefe de Ganinete, estuvieron presentes la secretaria General, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

También estuvieron los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Pablo Quirno y Carlos Presti.